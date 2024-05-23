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Песков прокомментировал аресты чиновников в Минобороны России

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото: Vasily Maximov/Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о задержаниях в Минобороны России – по его словам, это последовательная борьба с коррупцией, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Дмитрий Песков подчеркнул, что ни о какой кампанейщине в связи с новыми задержаниями в Минобороны речи не идет.

"Борьба с коррупцией – это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов…

Ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, или будь то муниципальный уровень", – сказал он.

Однако представитель Кремля заявил, что не может рассказать о деталях, поскольку не имеет на это полномочий.

Задержания чиновников Минобороны в России

Напомним, в апреле в России задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. В Следкоме сообщили, что он задержан по делу о взятке. Позже стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

Вместе с Ивановым на два месяца был арестован еще один фигурант по делу о получении взятки Сергей Бородин, знакомый замминистра. Его также отправили под стражу до 23 июня.

При этом в середине мая уголовное дело возбудили в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова.

Кроме того, на днях по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере арестовали бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова. Он участвовал в конфликте с Украиной, а в прошлом году был отстранен от должности.

А сегодня стало известно, что начальника главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По решению суда он также был арестован.

Также стоит отметить, что 13 мая Владимир Путин освободил Сергея Шойгу от должности министра обороны России и назначил его секретарем Совета безопасности. Преемником Шойгу стал Андрей Белоусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2105931-peskov-prokommentiroval-aresty-chinovnikov-v-minoborony-rossii/

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