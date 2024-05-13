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Сергея Шойгу сняли с должности министра обороны России

Опубликовано:

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу. Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images

Глава РФ Владимир Путин освободил Сергея Шойгу от должности министра обороны России и назначил его секретарем Совета безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, нынешний секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев освобожден от должности секретаря в связи с переходом на другую работу.

По его словам, Шойгу одновременно будет заместителем Путина в комиссии по военно-промышленному комплексу и будет курировать работу Федеральной служб по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), которую днем ранее вывели из подчинения Минобороны и передали в подчинение президента.

Издание отмечает, что Шойгу занимал пост министра обороны России с 2012 года. До того, как стать министром обороны, в мае — ноябре 2012 года он был губернатором Московской области. Дольше всего в карьере занимал пост главы МЧС — с 1994 года, когда ведомство создали, и до 2012-го.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2099216-sergeya-shoygu-snyali-s-dolzhnosti-ministra-oborony-rossii/

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