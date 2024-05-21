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Очередного генерала арестовали в России

Опубликовано:

Иван Попов
Иван Попов. Фото: ric.mil.ru

В России по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере арестовали бывшего командующего 58-й армией ВС РФ. Он участвовал в войне в Украине, а в прошлом году был отстранен от должности.

В России арестовали экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова - его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу рассматривалось в 235-м Гарнизонном военном суде.

Как пишет РБК, в июле прошлого года Попов в аудиообращении к своим подчиненным и военным заявил о "сложной ситуации со старшим начальством". Также он говорил, что его отстранили от должности.

Попов Иван Иванович родился в 1975 году в Волгоградской области, окончил Московское высшее военное командное училище, Общевойсковую академию и Военную академию Генштаба.

Участвовал во Второй чеченской войне, военной операции России в Грузии в 2008 году и Сирии, а также в войне в Украине. За свою военную карьеру, среди прочего, возглавлял военные гарнизоны и штабы армейских корпусов.

Напомним, 23 апреля в России задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. В Следкоме сообщили, что он задержан по делу о взятке. Позже стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца. Вместе с Ивановым на два месяца был арестован еще один фигурант по делу о получении взятки Сергей Бородин, знакомый замминистра. Его также отправили под стражу до 23 июня.

Позже, в мае, уголовное дело возбудили в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова.

"По данным следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8 управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу", - рассказали в российском Следкоме.

Также напомним, что Владимир Путин освободил Сергея Шойгу от должности министра обороны России и назначил его секретарем Совета безопасности. Преемником Шойгу стал Андрей Белоусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2104581-ocherednogo-vysokopostavlennogo-voennogo-arestovali-v-rossii/

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