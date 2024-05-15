Путин объяснил назначение Андрея Белоусова министром обороны России

Президент России Владимир Путин объяснил свое недавнее решение касательно назначения Андрея Белоусова министром обороны, который заменил на этом посту Сергея Шойгу, передает РИА Новости.

Как сообщает российское издание, Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов представил им нового министра обороны РФ Андрея Белоусова и объяснил, почему сделал такой выбор.

"Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут", - сказал Путин.

Он отметил, что в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят 8,7%, "может быть, будет чуть-чуть больше".

Владимир Путин также поручил распорядиться выделяемыми для Минобороны средствами рачительно и эффективно.

Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин освободил Сергея Шойгу от должности министра обороны России и назначил его секретарем Совета безопасности. Место Шойгу занял Андрей Белоусов.

Ранее Русская служба Би-би-си писала, что на Западе и в Украине пишут о назначении Андрея Белоусова министром обороны.

Многие СМИ называют назначение Белоусова министром обороны неожиданным, тем более что кадровые перестановки в путинской системе власти происходят нечасто.

Большинство изданий сходится во мнении, что назначение экономиста на должность министра обороны говорит о стремлении Москвы жестче контролировать гигантский рост военных расходов для финансирования войны и обуздать коррупцию в Минобороны.