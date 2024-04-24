Замминистра обороны России Тимура Иванова отправили в СИЗО. Его подозревают в получении взятки
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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого накануне вечером, 23 апреля, задержали по подозрению в получении взятки.
Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
По данным Следственного комитета России, дело в отношении Иванова возбуждено по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — речь в ней идет о взятке в особо крупном размере, то есть от 1 млн рублей.
Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Ивановым на два месяца арестован еще один фигурант по делу о получении взятки Сергей Бородин, знакомый замминистра. Его также отправили под стражу до 23 июня.
Как сообщил в минувший вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимиру Путину доложили о задержании Иванова.
"Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу", — сказал Песков журналистам.
Тимур Иванов занимает пост заместителя министра обороны с 2016 года и считается соратником Шойгу.
Иванов отвечает за закупки военной продукции и курирует строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны — в том числе на оккупированных территориях Украины.
С 2022 года Тимур Иванов находится под санкциями США и Евросоюза.
В ноябре 2022 года соратники Алексея Навального опубликовали расследование, в котором рассказали об имуществе и финансах замминистра и его бывшей супруги Светланы.
В расследовании утверждалось, что Тимур Иванов с семьей проводил летние отпуска на Лазурном берегу во Франции и устраивал дорогостоящие вечеринки.
Журналистка Фарида Рустамова отмечает, что Иванов "известен широкой публике как один из богатейших силовиков".
"Пожалуй, это самый высокопоставленный с точки зрения властной иерархии подозреваемый с начала войны", — добавляет она.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2090276-zamministra-oborony-rossii-timura-ivanova-otpravili-v-sizo-ego-podozrevayut-v-poluchenii-vzyatki/