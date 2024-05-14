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Еще одного высокопоставленного чиновника Минобороны России арестовали по делу о крупной взятке

Опубликовано:

Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов. Фото: structure.mil.ru

Уголовное дело возбудили в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова - подробности озвучили в Следственном комитете, передает NUR.KZ.

Кузнецов подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

"По данным следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8 управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Также стало известно, что в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации подозреваемого обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, в апреле стражи порядка задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. В Следкоме сообщили, что он задержан по делу о взятке.

Позже стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца. Вместе с Ивановым на два месяца был арестован еще один фигурант по делу о получении взятки Сергей Бородин, знакомый замминистра. Его также отправили под стражу до 23 июня.

Корреспонденты Би-Би-Си отмечали, что Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с 2016 года и считается соратником Шойгу. Иванов отвечал за закупки военной продукции и курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны.

Также отметим, что Владимир Путин освободил Сергея Шойгу от должности министра обороны России и назначил его секретарем Совета безопасности.

Позже Путин предложил на должность министра обороны РФ вместо Сергея Шойгу кандидатуру Андрея Белоусова. Белоусов когда-то возглавлял Министерство экономического развития России и на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам. Помимо этого, в предыдущем кабинете министров Белоусов был первым зампредседателя правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100221-vysokopostavlennogo-chinovnika-minoborony-rossii-arestovali-po-delu-o-krupnoy-vzyatke/

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