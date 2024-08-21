Харрис официально утвердили кандидатом от Демократической партии на выборах президента США

Формальное голосование за кандидата от Демпартии прошло минувшей ночью в США - Камала Харрис была утверждена официальным кандидатом в президенты.

Голосование проходило на крытой спортивной арене United Center, пишет РИА Новости.

Накануне там выступила сама Харрис, президент страны Джо Байден и его супруга Джилл, а также ряд высокопоставленных партийных чиновников.

Отмечается, что первым свой голос отдал штат Делавэр - родной штат нынешнего президента. Байден высказал поддержку кандидатуре Харрис.

"Я с волнением объявляю, что Камала Харрис официально утверждена кандидатом на пост президента", - объявил модератор голосования.

По информации ТАСС, Харрис поддержали 4 566 делегатов съезда Демпартии США, а для того, чтобы стать официальным кандидатом в президенты США ей нужно было набрать голоса 1 976 делегатов.

Выдвижение Камалы Харрис на пост президента США

22 июля действующий президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Перед этим Барак Обама выразил мнение, что шансы Байдена переизбраться на новый срок сильно сократились и действующему президенту нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке.

Заменить Байдена вызвалась вице-президент Камала Харрис. Ее поддержали супруги Клинтоны и другие сторонники.

Харрис на первом митинге в рамках своей предвыборной кампании пообещала восстановить единство партии и обрушилась с критикой на республиканца Дональда Трампа.

В свою очередь кандидат в президенты США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес потенциальной соперницы.

Позже Камала Харрис опубликовала на своей странице в X первое видео своей предвыборной кампании, подтвердив, что будет участвовать в президентских выборах.

2 августа Камала Харрис официально стала кандидатом на пост президента США от Демократической партии.