"Я баллотируюсь": Камала Харрис официально вступила в президентскую гонку

Вице-президент США Камала Харрис опубликовала на своей странице в X первое видео своей предвыборной кампании, подтвердив, что будет участвовать в президентских выборах, передает NUR.KZ.

Харрис опубликовала свое первое видео в качестве кандидата на пост президента США.

"Я Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - написала Харрис в своем аккаунте в соцсети X.

На видео можно увидеть кадры людей, которые поддерживают Камалу Харрис, а также Дональда Трампа. На фоне на протяжении всего видео звучит песня "Freedom", которую исполняют певица Beyonce и рэпер Kendrick Lamar.

Напомним, 22 июля действующий президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки.

Перед этим Барак Обама выразил мнение, что шансы Байдена переизбраться на новый срок сильно сократились и действующему президенту нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке. С таким же призывом выступали выходцы из Демократической партии и даже актер Джордж Клуни.

Заменить Байдена вызвалась вице-президент Камала Харрис. Ее поддержали супруги Клинтоны и другие сторонники.

Харрис на первом митинге в рамках своей предвыборной кампании пообещала восстановить единство партии и обрушилась с критикой на республиканца Дональда Трампа.

В свою очередь кандидат в президенты США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес потенциальной соперницы.