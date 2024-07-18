WP: Обама считает, что Байдену нужно "всерьез задуматься" о своих шансах на переизбрание

Обама заявил союзникам, что шансы Джо Байдена переизбраться на новый срок сильно сократились и действующему президенту нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке, передает WP.

Как сообщается на сайте издания, об этом СМИ стало известно от источников, приближенных к бывшему президенту США, ныне влиятельному демократу Бараке Обаме.

Представитель Обамы отказался от официальных комментариев для СМИ.

Барак Обама, пишет издание, говорил с Байденом лишь единожды после провальных дебатов действующего президента с Дональдом Трампом. Тогда он дал понять в последующих разговорах со всеми интересующимися его мнением, что решение о дальнейшем участии Байдена в гонке остается за самим Байденом.

Вместе с тем, как говорится в статье, Обама был активно вовлечен в обсуждение сложившейся ситуации, постоянно отвечая на звонки взволнованных демократов, и делился с ними своими взглядами на проблемы, с которыми сталкивается президент.

В этих разговорах Обама сказал, что, по его мнению, Байден был великим президентом, и он хочет защитить его достижения, которые могут оказаться под угрозой, если республиканцы будут контролировать Белый дом и обе палаты Конгресса в следующем году, передает издание.

И хотя в некоторых беседах даже Барак Обама упоминал о своей обеспокоенности общественным мнением, которое складывается не в пользу Байдена после дебатов, сам президент и его команда заявляли, что выход Байдена из предвыборной гонки не рассматривается.

Ведущие демократы Конгресса, лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис (Нью-Йорк) и лидер большинства в Сенате Чарльз Э. Шумер (Нью-Йорк) на прошлой неделе напрямую общались с Байденом, предупреждая о широко распространенных опасениях, что его кандидатура может подорвать шансы демократов на контроль над обеими законодательными органами в следующем году, утверждается в публикации.

Авторы статьи добавляют, что по словам людей, говоривших на условиях анонимности, Пелоси заняла еще более активную позицию, сопротивляясь попыткам Байдена положить конец обсуждению дальнейшего его участия в предвыборной гонке.

Обама, возможно, самая почитаемая фигура партии, пытался оставаться в тени, пишет издание. Но за прошедшие недели его опасения по поводу кандидатуры Байдена только усилились, говорят люди, знакомые с ситуацией.

Напомним, ранее мы писали, что в интервью телеканалу президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал условие для выхода из президентской гонки.

"Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема", - сказал Байден по этому поводу.

Также мы писали, что 18 июля из заявления пресс-секретаря стало известно: президент США Джо Байден заразился коронавирусом - американский лидер сдал положительный тест на COVID-19. Позже сообщалось, что это стало причиной приостановления его предвыборных мероприятий: президент США был вынужден отменить выступление в организации по защите гражданских прав латиноамериканцев UnidosUS.

Репортеры, освещавшие поездку Байдена в Лас-Вегас, передают, что по трапу в самолет он поднимался медленно и нерешительно. Маски на нем не было.