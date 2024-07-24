"Такая же, как и Байден": Трамп обрушился с резкой критикой в адрес Камалы Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес потенциальной соперницы и вице-президента Камалы Харрис, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал ABC.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обрушился с критикой на потенциальную соперницу на выборах Камалу Харрис.

Так, в беседе с журналистами он назвал ее "радикальной".

"Она такая же, как Байден, но гораздо более радикальная. Она радикально левый человек, а эта страна не хочет, чтобы ее разрушал радикально левый человек", - заявил Трамп.

Позже, в интервью Newsmax, экс-президент США заявил, что Харрис "разрушила город Сан-Франциско", когда занимала должность окружного прокурора в 2011 году, а также назвал ее "худшей во всем".

"Камала Харрис так же слаба, неудачлива и некомпетентна, как и Джо Байден, и к тому же опасно либеральна.

Камала не только должна защищать свою поддержку провальной программы Джо Байдена в течение последних четырех лет, но и отвечать за свой ужасный послужной список слабых преступников в Калифорнии", - заявил Трамп.

Напомним, что вице-президент Камала Харрис на первом митинге в рамках своей предвыборной кампании тоже жестко раскритиковала Трампа, а также пообещала восстановить единство Демократической партии.

Выход Байдена из президентской гонки

22 июля действующий президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки.

Перед этим, по сообщениям СМИ, Барак Обама выразил мнение, что шансы Байдена переизбраться на новый срок сильно сократились и действующему президенту нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке.

С таким же призывом выступали выходцы из Демократической партии и даже актер Джордж Клуни.

Заменить Байдена вызвалась вице-президент Камала Харрис. Ее поддержали супруги Клинтоны и другие сторонники.

Между тем своего претендента на борьбу за пост президента США Демократическая партия должна выбрать к 7 августа.