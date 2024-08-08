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СМИ: Иран попросил авиакомпании избегать его воздушного пространства

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Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В СМИ появилась информация о том, что Иран попросил авиакомпании избегать его воздушного пространства - причиной такого заявления являются учения.

Информацию об этом распространил египетский телеканал Extra News со ссылкой на источник в Министерстве гражданской авиации Египта, пишет РИА Новости.

"От иранских властей поступило уведомление избегать полетов в воздушном пространстве из-за военных учений", - заявили корреспондентам телеканала источники.

По словам источника телеканала, уведомление отправили всем гражданским авиакомпаниям в мире.

Напомним, в конце июля сообщалось, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране - информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции. Отмечается, что движение ХАМАС в официальном заявлении также признало гибель главы политбюро.

Накануне до этого случая армия Израиля сообщила о нанесении удара в Бейруте. Целью, предположительно, был командир "Хезболлы", ответственный за убийство израильских гражданских.

После этого Иран пригрозил Израилю "суровым наказанием" за смерть главы политбюро ХАМАС.

Сообщалось также, что внеочередное заседание проведет СБ ООН в связи с убийством Хании Исмаила.

После этих событий казахстанский МИД рекомендовал гражданам страны временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана.

В конце прошлой недели, как сообщает Русская служба BBC, Пентагон объявил, что на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке командование США решило дополнительно разместить поблизости несколько военных кораблей и истребителей.

Также сообщалось, что Иран и организация "Хезболла" планируют напасть на Израиль в ночь на 13 августа, в Девятое ава (Тиш’а бе-ав). Это день национального траура в Израиле, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2146074-smi-iran-poprosil-aviakompanii-izbegat-ego-vozdushnogo-prostranstva/

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