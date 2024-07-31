Совбез ООН проведет заседание в связи с убийством Хании

Внеочередное заседание проведет СБ ООН в связи с убийством Хании Исмаила. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.

"По запросу Ирана, поддержанному Китаем, Алжиром и Россией, наше председательство назначило внеочередное заседание СБ ООН в связи с убийством в Тегеране главы Политбюро ХАМАС И. Хании", - заявил дипломат.

По информации РИА Новости, ранее Тегеран призывает членов Совета безопасности ООН провести срочное заседание в связи с ударами Израиля по Ливану и убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС.

По данным издания, в настоящее время Россия является председателем Совбеза ООН.

Напомним, Исмаил Хания был убит в Тегеране - информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции. Перед этим, в апреле, в результате авиаудара в секторе Газа погибли трое его сыновей. Армия обороны Израиля подтвердила эту информацию.

Сегодня Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль должен понести суровое наказание из-за убийства главы политбюро ХАМАС.

Также "Русская служба Би-Би-Си" рассказала, кем был убитый Исмаил Хания.