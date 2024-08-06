Обострение конфликта на Ближнем Востоке: безопасно ли казахстанцам путешествовать, ответили в авиационной администрации

Сейчас наблюдается повышенная напряженность на Ближнем Востоке, сообщают в авиационной администрации. Из-за этого закрыты воздушные пространства ряда стран региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Опасения по поводу возможного расширения конфликта на Ближнем Востоке нарастают, сообщает Русская служба BBC. Несколько стран призвали своих граждан покинуть Ливан, а США попросили американцев в Ливане сделать это любым возможным способом.

МИД рекомендовал казахстанцам временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана.

Тем временем казахстанцы задаются вопросом, как сейчас осуществляются перелеты в конфликтной зоне и грозит ли опасность гражданам, путешествующим через территорию Ближнего Востока, в особенности в ОАЭ. За комментарием наш корреспондент обратился Департамент авиационной безопасности.

В ответ на запрос в АО "Авиационная администрация Казахстана" сообщили, что 14 апреля 2024 года была проведена оценка степени угроз и управления рисками в области авиационной безопасности для гражданской авиации. По результатам этой оценки всем авиакомпаниям было направлено указание.

"Данным указанием установлен неприемлемый уровень рисков и угроз, и рекомендовано воздержаться от использования воздушного пространства Ближнего Востока до разрешения конфликтной ситуации.

В случае необходимости выполнения полетов с использованием их воздушного пространства авиаперевозчики в обязательном порядке проводят собственную оценку рисков", - сообщили в пресс-службе.

Также в Авиационной администрации Казахстана добавили, что они регулярно проводят оценку степени угроз ситуации на Ближнем Востоке и других конфликтных зонах. В случае изменения оперативной обстановки в регионе будут внесены соответствующие коррективы.

Авиакомпании Казахстана не выполняют рейсы из РК в Европу, используя пространства этих регионов, добавили в авиационной администрации.

А министерством иностранных дел регулярно публикуются в СМИ рекомендации гражданам Казахстана, находящихся в странах повышенной опасности.