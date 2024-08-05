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Запуск множества воздушных целей со стороны Ливана зафиксировал Израиль

Опубликовано:

Работа ПВО
ПВО. Иллюстративное фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Израиль зафиксировал запуск множества воздушных целей со стороны Ливана, ранены двое военных, сообщает ЦАХАЛ в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Армия обороны Израиля заявила о том, что обнаружено множество подозрительных воздушных целей, после того как в Верхней Галилее прозвучали сирены.

Они, по информации ведомства, летят со стороны Ливана.

"По целям были запущены многочисленные перехватчики, и было обнаружено падение в районе Айелет ха-Шахар. В результате атаки в этом районе офицер и солдат ЦАХАЛа получили ранения средней тяжести и были эвакуированы в больницу для получения медицинской помощи. Их семьи были оповещены", - сообщили в ЦАХАЛ.

На месте работают пожарные.

Напомним, в конце июля сообщалось, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране - информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции. Отмечается, что движение ХАМАС в официальном заявлении также признало гибель главы политбюро.

Накануне до этого случая армия Израиля сообщила о нанесении удара в Бейруте. Целью, предположительно, был командир "Хезболлы", ответственный за убийство израильских гражданских.

После этого Иран пригрозил Израилю "суровым наказанием" за смерть главы политбюро ХАМАС.

Сообщалось также, что внеочередное заседание проведет СБ ООН в связи с убийством Хании Исмаила.

После этих событий казахстанский МИД рекомендовал гражданам страны временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана.

В конце недели, как сообщает Русская служба BBC, Пентагон объявил, что на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке командование США решило дополнительно разместить поблизости несколько военных кораблей и истребителей.

Также сообщалось, что Иран и организация "Хезболла" планируют напасть на Израиль в ночь на 13 августа, в Девятое ава (Тиш’а бе-ав). Это день национального траура в Израиле, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2144452-zapusk-mnozhestva-vozdushnyh-celey-so-storony-livana-zafiksiroval-izrail/

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