СМИ назвали возможную дату удара Ирана по Израилю

Удар Ирана по Израилю будет произведен, возможно, 13 августа - в день национального траура, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы, передает РБК.

Как сообщает издание со ссылкой на арабский новостной телеканал, Иран и организация "Хезболла" планируют напасть на Израиль в ночь на 13 августа, в Девятое ава (Тиш’а бе-ав). Это день национального траура в Израиле, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

Атака станет ответом на убийство израильской стороной главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, одного из высокопоставленных командиров "Хезболлы" Фуада Шукра и командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа, пишет издание.

Отмечается, что нападение в такой день окажет сильное эмоциональное и психологическое воздействие на Израиль и сможет усилить чувство уязвимости и страха в израильском обществе, возродить исторические травмы, связанные с этим днем.

Также, по данным издания, атака может быть продиктована намерением добиться эффекта неожиданности, потому как меры безопасности в религиозные дни могут быть в большей степени направлены на предотвращение массовых беспорядков, а не военных нападений.

Напомним, в конце июля сообщалось, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране - информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции. Отмечается, что движение ХАМАС в официальном заявлении также признало гибель главы политбюро.

Накануне до этого случая армия Израиля сообщила о нанесении удара в Бейруте. Целью, предположительно, был командир "Хезболлы", ответственный за убийство израильских гражданских.

После этого Иран пригрозил Израилю "суровым наказанием" за смерть главы политбюро ХАМАС.

Сообщалось также, что внеочередное заседание проведет СБ ООН в связи с убийством Хании Исмаила.

После этих событий казахстанский МИД рекомендовал гражданам страны временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана.

В конце недели, как сообщает Русская служба BBC, Пентагон объявил, что на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке командование США решило дополнительно разместить поблизости несколько военных кораблей и истребителей.