Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

СМИ назвали возможную дату удара Ирана по Израилю

Опубликовано:

Ракетная атака
Ракетная атака. Иллюстративное фото: Anadolu/Getty Images

Удар Ирана по Израилю будет произведен, возможно, 13 августа - в день национального траура, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы, передает РБК.

Как сообщает издание со ссылкой на арабский новостной телеканал, Иран и организация "Хезболла" планируют напасть на Израиль в ночь на 13 августа, в Девятое ава (Тиш’а бе-ав). Это день национального траура в Израиле, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

Атака станет ответом на убийство израильской стороной главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, одного из высокопоставленных командиров "Хезболлы" Фуада Шукра и командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа, пишет издание.

Отмечается, что нападение в такой день окажет сильное эмоциональное и психологическое воздействие на Израиль и сможет усилить чувство уязвимости и страха в израильском обществе, возродить исторические травмы, связанные с этим днем.

Также, по данным издания, атака может быть продиктована намерением добиться эффекта неожиданности, потому как меры безопасности в религиозные дни могут быть в большей степени направлены на предотвращение массовых беспорядков, а не военных нападений.

Напомним, в конце июля сообщалось, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране - информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции. Отмечается, что движение ХАМАС в официальном заявлении также признало гибель главы политбюро.

Накануне до этого случая армия Израиля сообщила о нанесении удара в Бейруте. Целью, предположительно, был командир "Хезболлы", ответственный за убийство израильских гражданских.

После этого Иран пригрозил Израилю "суровым наказанием" за смерть главы политбюро ХАМАС.

Сообщалось также, что внеочередное заседание проведет СБ ООН в связи с убийством Хании Исмаила.

После этих событий казахстанский МИД рекомендовал гражданам страны временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана.

В конце недели, как сообщает Русская служба BBC, Пентагон объявил, что на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке командование США решило дополнительно разместить поблизости несколько военных кораблей и истребителей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2144320-smi-nazvali-vozmozhnuyu-datu-udara-irana-po-izrailyu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie