Армия обороны Израиля нанесла удар по столице Ливана (видео)

Армия Израиля сообщила о нанесении удара в Бейруте. Целью, предположительно, был командир "Хезболлы", ответственный за убийство израильских гражданских.

Как сообщает РИА Новости в Telegram-канале, армия Израиля сообщила о нанесении удара в Бейруте, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских".

Также, по данным агентства, министр обороны Израиля на фоне заявления ЦАХАЛ об ударе по Бейруту сообщил, что "Хезболла" пересекло красную линию.

По данным РБК, целью удара был один из командиров, которого военные назвали ответственным за гибель детей в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах и гражданских лиц. Речь идет о высокопоставленном командире "Хезболлы". Сообщается, что его судьба неизвестна.

Times of Israel пишет, что целью удара армии был Фуад Шукр, также известный как Хадж Мохсин, старший советник лидера террористической группировки Хасана Насраллы.

Напомним, ранее Русская служба Би-Би-Си сообщала, что 12 человек погибли в результате ракетного обстрела оккупированных Израилем Голанских высот. Предполагалось, что большую часть пострадавших составляют дети и подростки.

После этого Израиль ответил на гибель людей на футбольном поле ударами по "Хезболле" в Ливане.