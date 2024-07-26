Барак и Мишель Обама поддержали своего кандидата в президентской гонке США

Барак и Мишель Обама выразили поддержку вице-президенту Камале Харрис по телефонному звонку. Они заявили, что сделают все возможное, чтобы она одержала победу на ноябрьских выборах.

"В начале этой недели мы с Мишель позвонили Камале Харрис. Мы сказали ей, что считаем, что она будет фантастическим президентом США, и что мы полностью ее поддерживаем. В этот критический для нашей страны момент мы сделаем все возможное, чтобы она победила в ноябре. Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам", - написал Барак Обама в соцсети X.

Звонок экс-президента США и его супруги подтвердила сама Харрис.

"Это так много значит - получить вашу поддержку", - вице-президент, прикрепив видео, на котором беседует по телефону с супругами Обама. Последние выражали ей слова поддержки на предстоящих выборах президента США.

Ранее Харрис заявила о готовности к дебатам с Дональдом Трампом. Недавно она опубликовала на своей странице в X первое видео своей предвыборной кампании, подтвердив, что будет участвовать в президентских выборах.

Выход Байдена из президентской гонки

Напомним, 22 июля действующий президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки.

Перед этим Барак Обама выразил мнение, что шансы Байдена переизбраться на новый срок сильно сократились и действующему президенту нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке. С таким же призывом выступали выходцы из Демократической партии и даже актер Джордж Клуни.

Заменить Байдена вызвалась вице-президент Камала Харрис. Ее поддержали супруги Клинтоны и другие сторонники. Между тем окончательно своего претендента на борьбу за пост президента США Демократическая партия должна выбрать к 7 августа.

Неделю назад Трамп стал официальным кандидатом в президенты от республиканцев.

Что касается Харрис, на первом митинге в рамках своей предвыборной кампании она пообещала восстановить единство партии и обрушилась с критикой на республиканца Дональда Трампа. Тот в свою очередь обрушился с критикой в адрес потенциальной соперницы.