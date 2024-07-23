Выход Байдена из президентской гонки: когда Демпартия выберет нового кандидата

Стало известно, когда Демократическая партия подберет кандидата на выборы президента Соединенных Штатов Америки вместо выбывшего из гонки Джо Байдена.

Демпартия подберет замену кандидата на ноябрьские президентские выборы к 7 августа текущего года, пишет РИА Новости.

Нового кандидата выберут в формате электронного голосования, следует из письма председателя Демократического национального комитета Джейми Харрисона и сопредседателя комитета по правилам Миньона Мура.

"Демократическая партия готова перевести часть конвенции по выдвижению кандидатур в электронный формат с целью гарантировать, что наши кандидаты на пост президента и вице-президента будут сертифицированы до истечения крайнего срока доступа к избирательным бюллетеням", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что процесс отбора будет открыт для любого кандидата, который наберет 300 подписей в свою поддержку из общего количества делегатов.

В настоящее время ни один кандидат не получил большинства делегатов на съезде, заявил Мур. Он также не исключил, что процесс может завершиться раньше - к 1 августа.

Выход Байдена из президентской гонки

Напомним, Джо Байден заявил в воскресенье, что выходит из президентской гонки. Он добавил, что уходить с поста президента до окончания срока не намерен, однако переизбираться не будет.

Ранее, по сообщениям СМИ, стало известно, что Барак Обама заявил союзникам: шансы Джо Байдена переизбраться на новый срок сильно сократились и действующему президенту нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке.

До этого знаменитый американский актер и один из организаторов сбора средств для Демократической партии Джордж Клуни призвал действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки.

Также ранее многие демократы призвали Байдена выйти из предвыборной гонки после дебатов с Трампом, которые пресса оценила катастрофическими для действующего президента США. Спонсоры Демпартии США заявили, что намерены прекратить финансирование, если Байден не выйдет из борьбы за пост президента.

Отметим, что вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена выиграть номинацию в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США после ухода Джо Байдена из гонки.

Позже экс-президент США Дональд Трамп высказался о выходе Джо Байдена из гонки за пост главы государства, а также оценил шансы Камалы Харрис на успех. Трамп назвал своего бывшего соперника худшим президентом в истории Соединенных Штатов.

По его словам, Байден был негоден к службе на посту президента. Также Трамп заявил, что окружение нынешнего главы Белого дома скрывало правду о его когнитивных способностях.