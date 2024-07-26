Харрис заявила о готовности к дебатам с Трампом

Кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что готова к дебатам со своим оппонентом Дональдом Трампом 10 сентября. Также она считает, что ее соперник пошел на попятную в этом вопросе.

Ранее планировалось, что 10 сентября состоится второй раунд дебатов Трампа и Байдена, однако последний выбыл из гонки, пишет РИА Новости.

"Он ранее согласился на это, а теперь, кажется, он пошел на попятную, но я готова", - сказала Харрис журналистам.

Отмечается, что 10 сентября дебаты должны были пройти на ABC. После выхода Байдена из гонки команда Трампа заявила, что не может гарантировать участие в дебатах на ABС из-за смены кандидата от Демпартии.

Тем временем телеканал Fox News предложил для проведения дебатов свою площадку 17 сентября.

Напомним, 22 июля действующий президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки.

Перед этим Барак Обама выразил мнение, что шансы Байдена переизбраться на новый срок сильно сократились и действующему президенту нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке. С таким же призывом выступали выходцы из Демократической партии и даже актер Джордж Клуни.

Заменить Байдена вызвалась вице-президент Камала Харрис. Ее поддержали супруги Клинтоны и другие сторонники.

Харрис на первом митинге в рамках своей предвыборной кампании пообещала восстановить единство партии и обрушилась с критикой на республиканца Дональда Трампа.

В свою очередь кандидат в президенты США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес потенциальной соперницы.

Накануне Камала Харрис опубликовала на своей странице в X первое видео своей предвыборной кампании, подтвердив, что будет участвовать в президентских выборах