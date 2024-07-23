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Покушение на Трампа: глава Секретной службы признала провал, но отказалась уходить в отставку

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Кимберли Читл
Кимберли Читл. Фото: Kent Nishimura/Getty Images

Директор Секретной службы США Кимберли Читл на слушаниях в Конгрессе назвала покушение на бывшего президента и кандидата на ноябрьских выборах от республиканцев Дональда Трампа самым серьезным провалом за последние десятилетия, но отвергла двухпартийные призывы к своей отставке.

«Священная миссия Секретной службы — защищать лидеров нашей страны, — сказала она во время напряженных слушаний в Комитете по надзору Палаты представителей. — 13 июля мы провалили эту миссию. Как директор Секретной службы США я беру на себя всю ответственность за любые упущения в обеспечении безопасности».

«Очевидно, что произошла ошибка, и мы приложим все усилия, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — добавила Читл.

Покушение на Дональда Трампа произошло во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из штурмовой винтовки через несколько минут после того, как Трамп начал выступление.

Одна из пуль прошла в нескольких миллиметрах от головы экс-президента и задела правое ухо. Двое участников митинга были тяжело ранены, а 50-летний пожарный из Пенсильвании — убит.

Крукс, находившийся на крыше здания неподалеку, был застрелен снайпером Секретной службы менее чем через 30 секунд после того, как произвел первый из восьми выстрелов. Следователи пришли к выводу, что он действовал в одиночку, и пока не определили его мотивы.

Открывая слушания, председатель Комитета по надзору, республиканец Джеймс Комер заявил, что случившееся можно было предотвратить. «Я твердо убежден, директор Читл, что вы должны уйти в отставку», — сказал он.

В ходе слушаний этот призыв из уст республиканцев и демократов звучал неоднократно. Глава Секретной службы отвергла эти призывы и заявила, что остается «лучшим человеком для руководства Секретной службой в данный момент».

Читл также не ответила на некоторые прямые вопросы законодателей, сославшись на продолжающееся расследование.

«Я могу говорить с вами в общих чертах», — сказала она, чем вызвала гнев присутствующих.

«У американского народа есть вопросы, и они заслуживают ответов, — сказал Комер. — От вас требовалось дать ответы, и, мэм, вы этого не сделали».

«Похоже, вы не хотите отвечать на самые простые вопросы, — сказал республиканец из Огайо Джим Джордан. — И похоже, что вы срезаете углы, когда речь идет о защите одного из самых известных людей на планете».

Временами напряженные слушания переходили на крик, а некоторые реплики в зале сопровождались нецензурной бранью. Законодатели говорили, что Читл следует уволить, если она и дальше будет отказываться уходить в отставку.

«Я не хочу усугублять ужасный, кошмарный, очень плохой день для директора, но я присоединяюсь к председателю и призываю ее уйти в отставку. Я думаю, что директор потеряла доверие Конгресса в очень важный и чувствительный момент в истории страны», — сказал демократ Джейми Раскин, член Палаты представителей от Мэриленда.

На слушаниях Кимберли Читл, в частности, рассказала, что Секретная служба была предупреждена «от двух до пяти раз» до начала стрельбы о подозрительном человеке на митинге, но он не был сразу классифицирован как угроза.

По ее словам, «были направлены группы, которые должны были установить личность и опросить этого человека», но им не удалось обнаружить его до того, как он открыл огонь.

Читл также признала, что до сих пор ни один сотрудник Секретной службы не был привлечен к дисциплинарной ответственности за то, что произошло на митинге в Батлере.

Читл проработала агентом Секретной службы США 27 лет, а в 2021 году ушла на должность руководителя службы безопасности компании PepsiCo в Северной Америке.

В 2022 году президент США Джо Байден назначил ее главой агентства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2138238-pokushenie-na-trampa-glava-sekretnoy-sluzhby-priznala-proval-no-otkazalas-uhodit-v-otstavku/

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