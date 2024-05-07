Перестрелка произошла на кыргызско-таджикской границе
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Сегодня на участке границы между Кыргызстаном и Таджикистаном произошла перестрелка. Кыргызские пограничники утверждают, что чабаны из соседней страны зашли на их территорию.
Как пишет издание 24.kg, ссылаясь на ГКНБ Кыргызстана, примерно в 12:20 недалеко от населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд Кыргызстана заметил граждан Таджикистана – чабанов, выпасавших скот на территории КР, в 250-300 метрах от линии государственной границы.
"Требования пограничников покинуть территорию Кыргызстана граждане Таджикистана проигнорировали. При этом, как утверждает ведомство, они начали закидывать камнями военнослужащих. Один из чабанов несколько раз выстрелил в сторону пограничного наряда КР.
В целях недопущения эскалации обстановки пограничники Кыргызстана произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего чабаны убежали на территорию Таджикистана", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что среди пограничников КР пострадавших нет. По неподтвержденным данным, один из граждан РТ мог быть ранен в ногу.
Сейчас ожидается встреча пограничных представителей сторон.
Таджикская сторона официальных комментариев по этой ситуации пока не давала, однако Sputnik Таджикистан, ссылаясь на ГКНБ КР, также сообщил, что погранслужбы Таджикистана и Кыргызстана проведут встречу.
В настоящее время обстановка на границе характеризуется как стабильная.
Конфликты на границе Кыргызстана и Таджикистана
Отметим, что столкновения на госгранице двух государств неоднократно происходили в 2022 году. Об этом сообщалось в январе, а затем в марте и апреле.
О новом открытии огня сообщалось и в июне 2022 года. Тогда кыргызстанская сторона заявила, что таджикские военнослужащие незаконно перешли границу.
Тем не менее, по версии таджикской стороны, именно кыргызстанские военные незаконно перешли границу и отказались покинуть территорию по требованию таджикистанских пограничников, после чего первыми открыли огонь. Менее чем через две недели сообщалось еще об одном подобном инциденте.
14 сентября 2022 года на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области Кыргызстана между пограничниками случилась очередная перестрелка.
В результате инцидента скончался один таджикский пограничник. Кыргызская сторона также сообщила о раненых военнослужащих.
В конце сентября 2022 года главы ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана подписали мирный протокол для урегулирования ситуации на приграничной территории.
Позже стало известно, что стороны договорились "законсервировать" по 4 погранпоста на участке границы, где ранее наблюдались конфликты.
"Эти посты полностью убираются, там не будет ни одного военнослужащего и гражданского", – заявил глава ГКНБ Кыргызстана.
При этом напомним, в феврале 2024 года сообщалось, что Таджикистан и Кыргызстан согласовали спорный участок – более километра совместной границы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2097410-perestrelka-proizoshla-na-kyrgyzsko-tadzhikskoy-granice/