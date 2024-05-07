Перестрелка произошла на кыргызско-таджикской границе

Сегодня на участке границы между Кыргызстаном и Таджикистаном произошла перестрелка. Кыргызские пограничники утверждают, что чабаны из соседней страны зашли на их территорию.

Как пишет издание 24.kg, ссылаясь на ГКНБ Кыргызстана, примерно в 12:20 недалеко от населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд Кыргызстана заметил граждан Таджикистана – чабанов, выпасавших скот на территории КР, в 250-300 метрах от линии государственной границы.

"Требования пограничников покинуть территорию Кыргызстана граждане Таджикистана проигнорировали. При этом, как утверждает ведомство, они начали закидывать камнями военнослужащих. Один из чабанов несколько раз выстрелил в сторону пограничного наряда КР.

В целях недопущения эскалации обстановки пограничники Кыргызстана произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего чабаны убежали на территорию Таджикистана", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что среди пограничников КР пострадавших нет. По неподтвержденным данным, один из граждан РТ мог быть ранен в ногу.

Сейчас ожидается встреча пограничных представителей сторон.

Таджикская сторона официальных комментариев по этой ситуации пока не давала, однако Sputnik Таджикистан, ссылаясь на ГКНБ КР, также сообщил, что погранслужбы Таджикистана и Кыргызстана проведут встречу.

В настоящее время обстановка на границе характеризуется как стабильная.

Конфликты на границе Кыргызстана и Таджикистана

Отметим, что столкновения на госгранице двух государств неоднократно происходили в 2022 году. Об этом сообщалось в январе, а затем в марте и апреле.

О новом открытии огня сообщалось и в июне 2022 года. Тогда кыргызстанская сторона заявила, что таджикские военнослужащие незаконно перешли границу.

Тем не менее, по версии таджикской стороны, именно кыргызстанские военные незаконно перешли границу и отказались покинуть территорию по требованию таджикистанских пограничников, после чего первыми открыли огонь. Менее чем через две недели сообщалось еще об одном подобном инциденте.

14 сентября 2022 года на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области Кыргызстана между пограничниками случилась очередная перестрелка.

В результате инцидента скончался один таджикский пограничник. Кыргызская сторона также сообщила о раненых военнослужащих.

В конце сентября 2022 года главы ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана подписали мирный протокол для урегулирования ситуации на приграничной территории.

Позже стало известно, что стороны договорились "законсервировать" по 4 погранпоста на участке границы, где ранее наблюдались конфликты.

"Эти посты полностью убираются, там не будет ни одного военнослужащего и гражданского", – заявил глава ГКНБ Кыргызстана.

При этом напомним, в феврале 2024 года сообщалось, что Таджикистан и Кыргызстан согласовали спорный участок – более километра совместной границы.