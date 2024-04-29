Коран вновь сожгли на площади в Швеции

В Стокгольме, столице Швеции, вновь прошла акция с сожжением Корана. Ранее подобные акции стали причиной напряженности в отношениях между Швецией и Турцией, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на турецкие СМИ, сожжение священной книги мусульман охраняли сотрудники полиции.

По данным СМИ, акцию провела антиисламская активистка по имени Джейд Сандберг. Она уже неоднократно проводила акции с сожжением Корана в Швеции. В частности, в начале февраля она уничтожила священную для мусульман книгу на площади Уденплан в Стокгольме. Во время акции она призывала к "изгнанию ислама" из Швеции.

Отметим, акции с сожжением Корана участились в Швеции после того, как страна подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. Книгу уничтожали в том числе у посольства Турции в Стокгольме.

Эрдоган отказывался принимать заявку Швеции на вступление в НАТО из-за сожжений Корана. Однако позже Анкара все же одобрила присоединение страны к Североатлантическому альянсу. Швеция официально стала 32-м государством — членом НАТО в начале марта 2024 года.

Акции по сожжению Корана

Соответствующие акции в ряде европейских стран летом этого года вызвали волну негодования мусульман по всему миру. Так, в июне сообщалось, что полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана у мечети.

Позже власти Ирака потребовали у Швеции выдать иммигранта, который сжег Коран. В Багдаде потребовали от властей королевства "принять меры для прекращения постоянных оскорблений священной книги и чувств мусульманских верующих в этой стране, которые совершаются под предлогом защиты свободы выражения".

Буквально через месяц после этих событий правительство Ирака сообщило о полном разрыве дипломатических отношений со Швецией из-за неоднократных актов сожжения Корана.

Несмотря на протесты мусульманских стран, в конце июля в Дании вновь прошла акция с сожжением Корана. Двое членов группы "Датские патриоты" растоптали и подожгли священную книгу в лотке из фольги, положив ее на землю рядом с иракским флагом.

В конце июля появилась первая информация о том, что правительства Дании и Швеции размышляют, как, не нарушив фундаментальные для них принципы свободы слова и мнений, запретить или ограничить публичное сожжение Корана и других религиозных текстов. А в конце декабря в Дании приняли закон, запрещающий осквернение священных текстов.

По этому поводу высказывался и президент Казахстана, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Подобные варварские действия в отношении Ислама или любой другой религии не могут быть восприняты как выражение свободы, свободы слова и демократии. Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма", - отметил тогда президент Казахстана.