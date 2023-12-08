В Дании, где неоднократно сжигали Коран, официально запретили это делать

Парламент Дании одобрил закон, запрещающий осквернение священных текстов. Это касается и акций по сожжению Корана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу датского минюста.

В заявлении минюста говорится, что новый законопроект принят с целью защитить Данию от возможных террористических угроз на фоне многочисленных акций по сожжению Корана.

"Законопроект вводит уголовную ответственность за ненадлежащее обращение с трудами, имеющими важное религиозное значение для признанных религиозных общин", - говорится в сообщении датского ведомства.

Отмечается, что запрет не распространяется на объекты искусства, в которые включена "незначительная часть священного писания".

Законопроект был выдвинут на общественное обсуждение в августе 2023 года. А после ряда корректировок - принят. Случилось это сегодня, 7 декабря. За принятие закона проголосовали 94 члена парламента Дании, против - 77.

Между тем, по информации, озвученной в релизе, только в 2023 году в королевстве произошло свыше 500 акций по сожжению флагов и книг религиозного характера.

Акции по сожжению Корана

Соответствующие акции в ряде европейских стран летом этого года вызвали волну негодования мусульман по всему миру. Так, в июне сообщалось, что полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана у мечети.

Позже власти Ирака потребовали у Швеции выдать иммигранта, который сжег Коран. В Багдаде потребовали от властей королевства "принять меры для прекращения постоянных оскорблений священной книги и чувств мусульманских верующих в этой стране, которые совершаются под предлогом защиты свободы выражения".

Буквально через месяц после этих событий правительство Ирака в своем официальном Twitter-аккаунте сообщило о полном разрыве дипломатических отношений со Швецией из-за неоднократных актов сожжения Корана.

Несмотря на ноты протеста ряда мусульманских стран, в конце июля в Дании вновь прошла акция с сожжением Корана. Двое членов группы "Датские патриоты" растоптали и подожгли священную книгу в лотке из фольги, положив ее на землю рядом с иракским флагом.

В конце июля появилась первая информация о том, что правительства Дании и Швеции размышляют, как, не нарушив фундаментальные для них принципы свободы слова и мнений, запретить или ограничить публичное сожжение Корана и других религиозных текстов.

По этому поводу высказывался и президент Казахстана, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Подобные варварские действия в отношении Ислама или любой другой религии не могут быть восприняты как выражение свободы, свободы слова и демократии. Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма", - отметил тогда президент Казахстана.