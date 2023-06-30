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Власти Ирака потребовали у Швеции выдать иммигранта, который сжег Коран

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Мужчина проводит акцию протеста
Мужчина проводит акцию протеста. Фото: Nils Petter Nilsson/Getty Images

МИД Ирака требует от властей Швеции выдать им иммигранта, причастного к сожжению священной книги мусульман в Стокгольме, передает РИА Новости.

"Человек, оскорбивший священный Коран, является иракцем, поэтому мы требуем, чтобы шведские власти передали его правительству Ирака для суда в соответствии с иракскими законами", – заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ахмед ас-Саххаф.

Также МИД Ирака вызвал посла Швеции, чтобы передать ноту протеста из-за сожжения Корана.

В Багдаде потребовали от властей королевства "принять меры для прекращения постоянных оскорблений священной книги и чувств мусульманских верующих в этой стране, которые совершаются под предлогом защиты свободы выражения".

Напомним, в среду, 28 июня, стокгольмская полиция разрешила акцию с сожжением Корана у главной мечети города в первый день праздника Курбан-байрам.

Как пишет РИА Новости, позже мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. За акцией наблюдали около 200 человек.

Между тем многие страны мира выразили протест из-за акции протеста с сожжением Корана. Так, глава МИД Турции Хакан Фидан осудил сожжение поступок мужчины. Он назвал недопустимыми подобные действия, направленные против ислама под предлогом свободы слова.

Добавим, что в январе лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан с разрешения властей устроил у посольства Турции в Стокгольме антиисламскую акцию – он публично сжег священную книгу мусульман Коран. Позже такую же акцию он провел и в Копенгагене.

Псоле этого Турция отменила визит главы Минобороны Швеции, а позже президент Турции Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Кроме того, 28 января, по информации ТАСС, лидер действующего в Нидерландах правоэкстремистского движения "Патриотические европейцы против исламизации Запада" (PEGIDA) Эдвин Вагенсвельд разорвал Коран перед зданием законодательного собрания в Гааге.

В начале февраля стало известно, что Генпрокуратура Турции возбудила уголовное дело в отношении Расмуса Палудана и Эдвина Вагенсвельда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026882-vlasti-iraka-potrebovali-u-shvetsii-vydat-szhegshego-koran-immigranta/

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