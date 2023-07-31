Дания и Швеция подумывают о запрете на сожжение Корана

Мужчина с горящим Кораном. Иллюстративное фото: Ole Jensen/Getty Images

Правительства Дании и Швеции размышляют, как, не нарушив фундаментальные для них принципы свободы слова и мнений, запретить или ограничить публичное сожжение Корана и других религиозных текстов. Несколько таких акций в последнее время принесли обеим странам серьезные проблемы.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен сказал в воскресенье в эфире датской вещательной компании DR, что правительство собирается найти законный способ, как запретить сожжение Корана перед посольствами мусульманских стран.

Расмуссен заявил, что такие акции устраивают отдельные лица, которые не представляют ни всю Данию, ни ценности, на которых построено датское общество.

«Поэтому датское правительство изучит возможность вмешательства в особых ситуациях, когда, например, наносится оскорбление другим странам, культурам и религиям, и когда это может привести к серьезным негативным последствиям для Дании», — цитирует Расмуссена агентство Reuters.

В отдельном заявлении глава МИД Дании подчеркнул, что свобода слова для Дании — это фундаментальная ценность, и, вводя ограничения, власти не могут выходить за рамки конституции, которая гарантирует свободу выражения мнения.

В то же время Расмуссен отмечает, что акции с Кораном повредили репутации Дании в мусульманском мире. На Данию в разных странах мира «теперь смотрят как на страну, которая потворствует акциям, оскорбительным для культуры, религии и традиций других стран», — говорится в заявлении министра.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил в соцсетях, что его правительство тоже изучает возможности запретить такие акции, и что он обсуждает этот вопрос с датской коллегой Метте Фредериксен.

«Мы тоже уже начали анализировать ситуацию с юридической точки зрения, чтобы рассмотреть меры укрепления национальной безопасности и безопасности шведов в Швеции и мире», — написал Кристерссон в инстаграме.

Несколько недавних публичных акций с Кораном в Швеции и Дании вызвали бурю возмущения среди верущих мусульман и стали поводом для дипломатических демаршей со стороны нескольких мусульманских стран.

В июне беженец из Ирака, христианин, сжег Коран перед центральной мечетью Стокгольма.

Затем, уже в конце июля, этот человек снова получил разрешение на такую же акцию, и протестующая толпа захватила и подожгла посольство Швеции в Багдаде.

Еще одна такая акция прошла на прошлой неделе в Копенгагене: два активиста праворадикальной организации «Патриоты Дании» топтали Коран и затем подожгли его и флаг Ирака перед иракским посольством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030639-daniya-i-shvetsiya-podumyvayut-o-zaprete-na-sozhzhenie-korana/