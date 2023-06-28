Полиция Швеция разрешила акцию с сожжением Корана у мечети

Флаг Швеции. Иллюстративное фото: getty images

Стокгольмская полиция разрешила акцию с сожжением Корана у главной мечети города в первый день праздника Курбан-байрам, передает РБК со ссылкой на местные СМИ.

По информации издания, акция с сожжением Корана состоится сегодня, 28 июня, в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.

"Многие люди удивляются, однако конституционная защита важнее, чем запрет на разведение огня", – заявила представитель полиции Юлия Марич.

Ведомство также направило в район мечети усиление.

Отмечается, что в феврале, после критики Турции из-за подобной акции в январе, правоохранители отказались одобрять две акции с сожжением Корана. Позже шведский суд назвал это решение неправомерным.

Как пишет ТАСС со ссылкой на шведские СМИ, акцию намерен провести 30-летний мужчина из столичного пригорода Ерна возле мечети на площади Медборъярплатсен во второй половине дня. Полиция не давала "прямого разрешения сжечь" священную книгу мусульман, но в решении говорится, что это "демонстрация о Коране".

Напомним, 21 января лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан с разрешения властей устроил у посольства Турции в Стокгольме антиисламскую акцию – он публично сжег священную книгу мусульман Коран. Позже такую же акцию он провел и в Копенгагене.

Из-за этого Турция отменила визит главы Минобороны Швеции, а позже президент Турции Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.

А 28 января, по информации ТАСС, лидер действующего в Нидерландах правоэкстремистского движения "Патриотические европейцы против исламизации Запада" (PEGIDA) Эдвин Вагенсвельд разорвал Коран перед зданием законодательного собрания в Гааге.

В начале февраля стало известно, что Генпрокуратура Турции возбудила уголовное дело в отношении активиста из Дании Расмуса Палудана и политика из Нидерландов Эдвина Вагенсвельда, которые ранее устроили акции с осквернением Корана в нескольких странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026696-politsiya-shvetsiya-razreshila-aktsiyu-s-sozhzheniem-korana-u-mecheti/