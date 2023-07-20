Ирак объявил о полном разрыве дипотношений со Швецией

Флаг Ирака. Иллюстративное фото: Murtadha Al-Sudani / Anadolu Agency via Getty Images

Правительство Ирака в сообщило о полном разрыве дипломатических отношений со Швецией из-за неоднократных актов сожжения Корана.

"Правительство Ирака объявляет о полном разрыве дипломатических отношений со Швецией и просит ее посла покинуть страну в связи с сожжением Корана и флага Ирака, а также оскорблением исламских святынь", – говорится в объявлении иракского правительства.

Буквально на днях полиция Швеции дала разрешение на сожжение Корана и флага Ирака в Стокгольме. Акция протеста была запланирована на сегодня, 20 июля, передает РБК со ссылкой на шведские СМИ.

Отмечается, что организаторами акции являются те же два человека, которые совершили этот же акт в июне.

Напомним, что в конце июня власти Ирака потребовали от властей Швеции выдать им иракского иммигранта, причастного к сожжению священной книги мусульман в Стокгольме. Также МИД Ирака вызвал шведского посла, чтобы передать ноту протеста из-за произошедшего.

В январе этого года ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламистскую партию Stram Kurs ("Жесткий курс"), сжег Коран неподалеку от турецкого посольства в Стокгольме.

После этого Турция отменила визит министра обороны Швеции. А президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддержать заявку этой страны на вступление в НАТО.

28 января лидер действующего в Нидерландах правоэкстремистского движения "Патриотические европейцы против исламизации Запада" (PEGIDA) Эдвин Вагенсвельд разорвал Коран перед зданием законодательного собрания в Гааге.

Через некоторое время Генпрокуратура Турции возбудила уголовное дело в отношении Палудана и Вагенсвельда.

А в конце июня полиция Стокгольма разрешила акцию с сожжением священной для мусульман книги у главной мечети города в первый день праздника Курбан-байрам. Многие страны мира выразили протест из-за этого действия.

Недавно в шведском городе активист сжег устав НАТО. До этого он заявлял, что собирается предать огню религиозный текст.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029478-irak-obyavil-o-polnom-razryve-dipotnosheniy-so-shvetsiey/