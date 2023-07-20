Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ирак объявил о полном разрыве дипотношений со Швецией

Опубликовано:

Флаг Ирака
Флаг Ирака. Иллюстративное фото: Murtadha Al-Sudani / Anadolu Agency via Getty Images

Правительство Ирака в своем официальном Twitter-аккаунте сообщило о полном разрыве дипломатических отношений со Швецией из-за неоднократных актов сожжения Корана.

"Правительство Ирака объявляет о полном разрыве дипломатических отношений со Швецией и просит ее посла покинуть страну в связи с сожжением Корана и флага Ирака, а также оскорблением исламских святынь", – говорится в объявлении иракского правительства.

Буквально на днях полиция Швеции дала разрешение на сожжение Корана и флага Ирака в Стокгольме. Акция протеста была запланирована на сегодня, 20 июля, передает РБК со ссылкой на шведские СМИ.

Отмечается, что организаторами акции являются те же два человека, которые совершили этот же акт в июне.

Напомним, что в конце июня власти Ирака потребовали от властей Швеции выдать им иракского иммигранта, причастного к сожжению священной книги мусульман в Стокгольме. Также МИД Ирака вызвал шведского посла, чтобы передать ноту протеста из-за произошедшего.

В январе этого года ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламистскую партию Stram Kurs ("Жесткий курс"), сжег Коран неподалеку от турецкого посольства в Стокгольме.

После этого Турция отменила визит министра обороны Швеции. А президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддержать заявку этой страны на вступление в НАТО.

28 января лидер действующего в Нидерландах правоэкстремистского движения "Патриотические европейцы против исламизации Запада" (PEGIDA) Эдвин Вагенсвельд разорвал Коран перед зданием законодательного собрания в Гааге.

Через некоторое время Генпрокуратура Турции возбудила уголовное дело в отношении Палудана и Вагенсвельда.

А в конце июня полиция Стокгольма разрешила акцию с сожжением священной для мусульман книги у главной мечети города в первый день праздника Курбан-байрам. Многие страны мира выразили протест из-за этого действия.

Недавно в шведском городе активист сжег устав НАТО. До этого он заявлял, что собирается предать огню религиозный текст.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029478-irak-obyavil-o-polnom-razryve-dipotnosheniy-so-shvetsiey/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.