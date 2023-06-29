Сожжение Корана в Швеции: как отреагировали на акцию в мире

Коран. Иллюстративное фото: pexels.com

Вчера в столице Швеции прошла акция с сожжением Корана, которая была одобрена стокгольмской полицией. Многие страны мира выразили протест из-за этого действия.

На официальном сайте Госдумы РФ сообщается, что председатель ГД Вячеслав Володин поручил подготовить постановление с осуждением властей Швеции, разрешивших сожжение Корана в праздник Курбан-байрам.

"Мы не должны стоять в стороне. Посягают на основополагающие права граждан. Это недопустимо, чтобы в просвещенной Европе, как они сами себя считают, такие действия происходили", – заявил Володин.

Как пишет ТАСС, в Международной исламской миссии прокомментировали сожжение Корана в Стокгольме.

В организации заявили, что человек, организовавший акцию сожжения Корана у мечети в центре Стокгольма, совершил кощунственный поступок, но мусульмане будут молиться о просветлении его разума.

"Если он думает, что он оскорбляет религию, Господа, то он глубоко заблуждается. Он прежде всего оскорбляет себя как человека, оскорбляет своих родных, близких, вообще оскорбляет человечество. (...) Мы стали свидетелями еще одного такого кощунственного, дьявольского поступка, и молимся за то, чтобы этот случай был последним, чтобы люди одумались. Нельзя выходить за рамки человеческого бытия", – сказал председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев.

По данным агентства Anadolu, глава МИД Турции Хакан Фидан осудил сожжение Корана в Швеции.

Он назвал недопустимыми подобные действия, направленные против ислама под предлогом свободы слова.

"Закрывать глаза на такие зверства – значит быть их соучастником", – подчеркнул турецкий министр.

При этом на официальном сайте Министерства иностранных дел Марокко отметили, что марокканский посол был отозван для консультаций на неопределенный срок.

"Этот новый оскорбительный и безответственный акт игнорирует чувства более миллиарда мусульман в этот священный период великого паломничества в Мекку и благословенного праздника Курбан-байрам", – говорится в официальном заявлении ведомства.

Также, по данным РИА Новости, о сожжении Корана в Швеции высказался и Госдеп США.

Заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США считают сожжение религиозных текстов неуважительным. Тем не менее он добавил, что это не влияет на позицию Вашингтона о необходимости скорейшего вступления страны в НАТО.

Напомним, вчера стало известно, что стокгольмская полиция разрешила акцию с сожжением Корана у главной мечети города в первый день праздника Курбан-байрам.

Сообщалось, что акцию намерен провести 30-летний мужчина из столичного пригорода Ерна возле мечети на площади Медборъярплатсен во второй половине дня.

При этом 21 января лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан с разрешения властей устроил у посольства Турции в Стокгольме антиисламскую акцию – он публично сжег священную книгу мусульман Коран. Позже такую же акцию он провел и в Копенгагене.

Из-за этого Турция отменила визит главы Минобороны Швеции, а позже президент Турции Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Кроме того, 28 января, по информации ТАСС, лидер действующего в Нидерландах правоэкстремистского движения "Патриотические европейцы против исламизации Запада" (PEGIDA) Эдвин Вагенсвельд разорвал Коран перед зданием законодательного собрания в Гааге.

В начале февраля стало известно, что Генпрокуратура Турции возбудила уголовное дело в отношении Расмуса Палудана и Эдвина Вагенсвельда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026730-sozhzhenie-korana-v-shvetsii-kak-otreagirovali-na-aktsiyu-v-mire/