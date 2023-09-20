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30 лет независимости Казахстана

"Варварские действия": Токаев об актах сожжения Корана в Европе

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Коран
Коран. Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН высказался об актах сожжения Корана в Европе, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Токаев отметил, что Казахстан приветствует "Новую повестку дня для мира" генерального секретаря ООН. Этот стратегический документ, по словам президента, должен противостоять вакууму доверия и растущей враждебности в мире.

"На предстоящем в следующем году Саммите будущего Казахстан будет играть конструктивную и поддерживающую роль в принятии Пакта будущего. Но поиск мира – это не только запрет оружия или подписание деклараций. Ключевую роль в формировании культуры мира играет межрелигиозный и межконфессиональный диалог.

Поэтому мы обеспокоены недавними актами глубокого неуважения к священным книгам. Подобные варварские действия в отношении Ислама или любой другой религии не могут быть восприняты как выражение свободы, свободы слова и демократии. Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма", - считает глава Казахстана.

Он подчеркнул, что культура мира может быть основана только на принципах единства в многообразии и взаимного уважения.

"Поэтому я горжусь значимой ролью Съезда лидеров мировых и традиционных религий, проводимого в Астане.

Если говорить кратко, то Казахстан – миролюбивое государство, которое отстаивает свои национальные интересы и находится в постоянном поиске мирного решения международных проблем.

Независимость, территориальная целостность и суверенитет – основные принципы, которыми мой народ будет руководствоваться и сейчас, и в будущем. Мы будем продолжать сотрудничество с нашими основными союзниками по всем стратегическим вопросам", - добавил Токаев.

Напомним, в январе этого года в Дании ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламистскую партию Stram Kurs сжег Коран неподалеку от турецкого посольства в Стокгольме.

После этого Турция отменила визит министра обороны Швеции. А президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддержать заявку этой страны на вступление в НАТО.

28 января лидер действующего в Нидерландах правоэкстремистского движения "Патриотические европейцы против исламизации Запада" (PEGIDA) Эдвин Вагенсвельд разорвал Коран перед зданием законодательного собрания в Гааге.

Через некоторое время Генпрокуратура Турции возбудила уголовное дело в отношении Палудана и Вагенсвельда.

А в конце июня полиция Стокгольма разрешила акцию с сожжением священной для мусульман книги у главной мечети города в первый день праздника Курбан-байрам. Многие страны мира выразили протест из-за этого действия.

После произошедшего правительство Ирака заявило о полном разрыве дипломатических отношений со Швецией из-за неоднократных актов сожжения Корана.

В конце июля сообщалось, что правительства Дании и Швеции размышляют, как, не нарушив фундаментальные для них принципы свободы слова и мнений, запретить или ограничить публичное сожжение Корана и других религиозных текстов.

Добавим, что ознакомиться с полным текстом выступления Токаева перед Генассамблеей ООН можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037301-varvarskie-deystviya-tokaev-o-sozhzhenii-korana-v-evrope/

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