15-летний гардеробщик спас больше сотни людей в "Крокусе" (видео)

15-летний школьник, который подрабатывал в гардеробе "Крокус Сити Холла" под Москвой, вывел из здания больше 100 человек во время теракта, передает Telegram-канал SHOT.

Восьмиклассник по имени Ислам взял эвакуацию на себя и вывел людей во время стрельбы.

Во время теракта подросток увидел, что многие в панике бежали в тупик. Он провел толпу сквозь дым, через служебные помещения, оттуда - на улицу. Никто не пострадал.

Как рассказал сам юноша Telegram-каналу Mash, он просто делал свою работу. По его словам, всему персоналу проводили инструктаж на случай ЧП, и все, что он делал, - четко следовал инструкции.

В свободное время школьник подрабатывает в гардеробе и играет в футбол за детскую сборную "Спартака".

Стрельба в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения.

В настоящее время известно о 133 погибших, пострадали более сотни человек.

В МИД Казахстана рассказывали, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холла" не поступало.

В ФСБ РФ заявили о задержании 11 подозреваемых в организации теракта.

Сегодня, 24 марта, в России день общенационального траура.