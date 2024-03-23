Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Есть ли среди пострадавших в Москве стипендиаты "Болашака", рассказали в Миннауки

Опубликовано:

Школьники сдают экзамены в аудитории
Парта. Иллюстративное фото: Uwe Anspach/Picture alliance/Getty Images

В Министерстве науки и высшего образования РК сообщили, что на данный момент удалось связаться со всеми казахстанцами, обучающимися в Москве по программе "Болашак", передает NUR.KZ.

"По программе "Болашак" и "500 ученых" в Российской Федерации обучение на данный момент проходят 32 казахстанца, 24 стипендиата находятся в Москве. Никто из стипендиатов не пострадал. Все стипендиаты вышли на связь и находятся в безопасности", – сообщили представители ведомства.

Стрельба в "Крокус Сити Холле" в Москве

Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар.

Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

На данный момент сообщается о более чем 60 погибших.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве.

Посольство Казахстана в России открыло горячую линию для граждан РК.

Позже представители МИД Казахстана сообщили, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" не поступало.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2072418-est-li-sredi-postradavshih-v-moskve-stipendiaty-bolashaka-rasskazali-v-minnauki/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.