Есть ли среди пострадавших в Москве стипендиаты "Болашака", рассказали в Миннауки

В Министерстве науки и высшего образования РК сообщили, что на данный момент удалось связаться со всеми казахстанцами, обучающимися в Москве по программе "Болашак", передает NUR.KZ.

"По программе "Болашак" и "500 ученых" в Российской Федерации обучение на данный момент проходят 32 казахстанца, 24 стипендиата находятся в Москве. Никто из стипендиатов не пострадал. Все стипендиаты вышли на связь и находятся в безопасности", – сообщили представители ведомства.

Стрельба в "Крокус Сити Холле" в Москве

Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар.

Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

На данный момент сообщается о более чем 60 погибших.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве.

Посольство Казахстана в России открыло горячую линию для граждан РК.

Позже представители МИД Казахстана сообщили, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" не поступало.