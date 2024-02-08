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Зеленский назначил нового главкома ВСУ вместо Залужного

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами вместо Валерия Залужного, передает NUR.KZ.

"Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которых мы достигли вместе и благодаря всем украинским воинам, которые героически вытягивают эту войну на себе.

Откровенно поговорили сегодня о том, что требует изменений в армии. Срочных изменений. Я предложил генералу Залужному быть и в дальнейшем вместе в команде. Буду благодарен за его согласие", – заявил президент Украины в официальном Telegram-канале.

Зеленский добавил, что с сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда.

"Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.

Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. Он имеет успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонительную операцию. Он имеет также и успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции.

Я назначил генерал-полковника (Александра – прим. ред.) Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины",– заявил Зеленский.

Отметим, сегодня президент Украины опубликовал совместное фото с Валерием Залужным.

По информации на сайте Киевского городского совета, Сырский Александр Станиславович родился в 1965 году. Командовал Сухопутными войсками ВСУ, а также обороной Киева в 2022 году. Имеет звание Героя Украины.

Александр Сырский
Александр Сырский. Фото: kmr.gov.ua

Напомним, Русская служба Би-би-си сообщала, что информация об увольнении Залужного начала активно распространяться в соцсетях вечером 29 января после его встречи с Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. Вскоре после этого пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что "президент точно не увольнял главкома".

На фоне слухов о своей отставке Залужный написал статью о новой стратегии, которую, по его мнению, Киев должен применить для победы в войне с Россией. Его размышления появились на сайте ВСУ и, в сокращенном виде, на портале американской телекомпании CNN.

На этой неделе Зеленский в интервью итальянскому телеканалу впервые подтвердил намерение уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он заявил, что размышляет над увольнением не только главкома, но и других руководящих лиц украинской армии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059999-zelenskiy-naznachil-novogo-glavkoma-vsu-vmesto-zaluzhnogo/

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