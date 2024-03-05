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Кличко назвал отставку Залужного ошибкой

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Валерий Залужный
Валерий Залужный. Фото: Kaniuka Ruslan / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете заявил, что отстранение Валерия Залужного от должности главкома ВСУ было ошибкой, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

В интервью мэр Киева отметил, что некоторые украинские политики "ставят свои амбиции выше интересов государства".

"Как в случае с Залужным?" — спросил его интервьюер.

"Удалить его было большой ошибкой. Мы должны объединиться вокруг людей, пользующихся наибольшей поддержкой, таких как Залужный, который имеет самый высокий рейтинг в опросах", — пояснил Кличко.

Издание уточняет, что по данным опроса социологической группы "Рейтинг", на декабрь 2023 года уровень доверия украинцев к Залужному составил 82%, к президенту Украины Владимиру Зеленскому — 72%.

Кличко добавил, что Зеленский должен был объяснить причину отставки главкома, это решение "шокировало каждого украинца".

"Многие чувствовали себя растерянными, в отчаянье", — отметил мэр.

На вопрос о планах Зеленского уволить самого Кличко мэр Киева ответил, что политическая борьба продолжает на Украине "даже при военном положении, когда необходимо единство всех политических сил и всех граждан".

Напомним, в конце января появились слухи, что Зеленский собирается освободить от должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Источники писали, что Залужного вызвали на встречу в Офис президента, где и сообщили об отставке. Отмечалось, что помимо Зеленского и Залужного на встрече присутствовал лишь министр обороны Рустем Умеров.

Однако буквально в тот же день в министерстве обороны опровергли информацию об увольнении Залужного. Это же подтвердил и пресс-секретарь самого Зеленского.

При этом Русская служба BBC писала, что проблемы между военным и политическим руководством страны начались еще в апреле 2022 года, как только российские войска отошли от Киева.

2 февраля на фоне слухов об увольнении Залужный написал статью о новой стратегии, которую, по его мнению, Киев должен применить для победы в войне с Россией. Журналисты и эксперты увидели в его статье критику в сторону руководства страны.

5 февраля Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу впервые подтвердил намерение уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

8 февраля президент Украины встретился с Валерием Залужным и опубликовал в соцсетях совместную фотографию.

В тот же день Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами вместо Валерия Залужного.

А 9 февраля стало известно, что Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2064491-klichko-nazval-otstavku-zaluzhnogo-oshibkoy/

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