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Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины

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Валерий Залужный
Валерий Залужный. Фото: Kaniuka Ruslan / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что указом президента Украины Владимира Зеленского бывший главнокомандующий ВСУ Украины Валерий Залужный был признан Героем Украины с вручением ордена "Золотая звезда".

"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", - говорится в указе.

Напомним, в конце января появились слухи, что Зеленский собирается освободить от должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Информация появилась в соцсетях и Telegram-пабликах. Источники писали, что Залужного вызвали на встречу в Офис президента, где и сообщили об отставке. Отмечалось, что помимо Зеленского и Залужного на встрече присутствовал лишь министр обороны Рустем Умеров.

Однако буквально в тот же день в министерстве обороны опровергли информацию об увольнении Залужного. Это же подтвердил и пресс-секретарь самого Зеленского.

Русская служба BBC писала, что проблемы между военным и политическим руководством страны начались еще в апреле 2022 года, как только российские войска отошли от Киева.

2 февраля на фоне слухов об увольнении Залужный написал статью о новой стратегии, которую, по его мнению, Киев должен применить для победы в войне с Россией. Журналисты и эксперты увидели в его статье критику в сторону руководства страны.

5 февраля Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу впервые подтвердил намерение уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

8 февраля президент Украины встретился с Валерием Залужным и опубликован в соцсетях совместную фотографию.

В тот же день Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами вместо Валерия Залужного.

Русская служба BBC рассказывала, что говорят о замене Залужного на Сырского в Украине, странах Запада и России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060166-zelenskiy-prisvoil-zaluzhnomu-zvanie-geroya-ukrainy/

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