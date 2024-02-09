"Математик войны". Кто такой новый главком ВСУ Александр Сырский

Би-би-си рассказывает о том, кто такой новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины и чего можно ждать от этого назначения.

Знакомые Александра Сырского говорят, что любые разговоры о том, что война может закончиться не победой Украины, он пресекает на корню.

«Он смотрит на войну математически. Для него это задача, которую нужно решить, и он настроен это сделать. Условия этой задачи: есть враг, его надо уничтожить», — говорит бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, которая по долгу службы тесно сотрудничала с Сырским.

«Он настолько тщательно планирует военные операции, что у каждой из них есть день и час, когда они должны начаться и когда закончиться. Как в оркестре есть каждый инструмент и его партия, так и у него есть каждое подразделение и его задача», — продолжает она.

После того, как противоречия между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным стали очевидны, большинство украинских и зарубежных наблюдателей прогнозировали назначение новым главком ВСУ именно Сырского. С его именем связаны две самые большие победы Украины в нынешней войне против России, в пользу этого назначения говорили биография и опыт 58-летнего генерала. Критики этого назначения обращают внимание на неоднозначную репутацию нового главкома в войсках и убеждают, что в нынешней ситуации любая замена командующего ВСУ не способна значимо изменить ситуацию на поле боя, зато подвергает украинскую власть серьезным политическим рискам.

От Москвы до Киева

Александр Сырский родился в 1965 году в деревне Новинки Владимирской области РСФСР. Его отец был военным, и мальчик с детства мечтал пойти по его стопам. В 70-х отца Сырского перевели служить в Украину, с ним переехала и вся семья. Школу Александр закончил в Харькове, этот город он считает своим родным.

Во Владимире остались родственники, но его брат Олег Сырский сказал российскому госагенству: «Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. <…> Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда [в Украину]. Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья». Судя по социальным сетям, Олег поддерживает российское вторжение.

Как отличника учебы Александра Сырского направили в Московское высшее общевойсковое командное училище, которое он закончил с отличием в 1986 году. В МВОКУ Сырский учился с 1982 по 1986 год. Бывший командующий 58-й армией, а ныне депутат Госдумы и один из главных российских военных спикеров Андрей Картаполов учился с ним в одно время, но окончил училище на год раньше, в 1985-м. В 1987 году МВОКУ окончил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, которого обвиняли в отравлении Александра Литвиненко.

Но военная служба Александра Сырского была уже полностью связана с Украиной. В 80-х он командовал мотострелковым взводом, базировавшимся в Лубнах Полтавской области, потом, уже в 90-х — батальоном и полком 6-й дивизии Нацгвардии, которые стояли на Харьковщине, в 2000-х — возглавлял штаб и командовал 72-й бригадой ВСУ.

В 1996 году он окончил с отличием Академию Вооруженных сил Украины, а в 2005-м — Национальную академию обороны Украины. В Украине же он защитил диссертацию и стал кандидатом военных наук. В 2009-м Сырский указом президента Виктора Ющенко получил звание генерал-майора.

В 2013-м, в последний мирный год для Украины, Сырский был первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ. На этой должности он, в частности, отвечал за сотрудничество украинской армии с НАТО и внедрение в ВСУ части стандартов Альянса.

Знающие Сырского люди говорят, что он свободно изъясняется по-английски. До большой войны он занимался с учителями, сейчас — продолжает его учить самостоятельно.

Выход из Дебальцево

После начала боевых действий в Донбассе Сырский стал начальником штаба АТО (так до 2018 года официально называлась операция украинских силовиков на востоке Украины).

В феврале 2015 года Сырский лично приезжал в окрестности небольшого города Дебальцево в Донецкой области. Там как раз кипели самые жаркие бои за все время АТО: Дебальцево и окрестные села как бы врезались в территории, контролируемые самопровозглашенной ДНР. ВСУ пытались удержать город, который мог стать плацдармом для дальнейших атакующих действий, боевики, которых уже тогда открыто поддерживали кадровые российские военные (там впервые были зафиксированы танкисты из Бурятии, воюющие на стороне ДНР), хотели «срезать» Дебальцевский выступ.

Изначально целью приезда Сырского было разобраться в ситуации, в итоге именно он командовал некоторыми боевыми столкновениями, а позже — координировал отход из города украинских сил.

Российская пропаганда описывала оставление ВСУ Дебальцево как паническое бегство, сопровождавшееся многочисленными жертвами. Сырский позже настаивал: отступление было тщательно спланированным и хорошо организованным.

«Я своими подразделениями занял две высоты вдоль дороги, по которой осуществлялся выход. Их заняли десантники и удерживали те две высоты фактически до полного выхода из Дебальцево наших подразделений… На момент выхода все основные опорные пункты и подразделения противника были подавлены, и он не смог адекватно среагировать на наш выход. Поэтому выход был проведен организованно — пешком или на машинах, но организованно», — рассказывал он позже «Украинской правде».

У Дебальцевской операции было и политическое звучание. В дни боев за Дебальцево в столице Беларуси проходила встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции. На ней Владимир Путин утверждал, что в «дебальцевском котле» окружены тысячи украинских солдат, и чтобы спасти их жизни, Киев должен пойти на серьезные уступки.

Удержание города до момента окончания минских переговоров, а позже — более-менее организованный отход ВСУ из Дебальцево был, судя по всему, положительно оценен тогдашним руководством Украины. За эти события Сырского наградили орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени.

Позже Сырский занимал высшие должности в структуре командования украинских войск в Донбассе: возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, был командующим АТО, а позже – сменившей АТО Операции объединенных сил.

В августе 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Сырского командующим Сухопутными силами ВСУ. 23 августа 2020 года – ко Дню независимости Украины – Сырский получил звание генерал-полковника.

Оборона Киева

Незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину Сырский сам предложил руководству страны назначить его командующим обороной Киева. Позже генерал признается, что не верил в то, что россияне настолько нагло пойдут на столицу Украины.

«Мне казалось, что если активные боевые действия и начнутся, то это будет, скорее всего, на востоке — в границах Донецкой и Луганской области или где-то поблизости», — говорил он в обширном интервью Washington Post.

«Но мы военные. Поэтому независимо от того, во что я верил или не верил и как все выглядело, я все равно осуществлял все необходимые приготовления», — продолжал он.

Для защиты Киева Сырский организовал два кольца обороны — одно внутри города, другое в пригороде. Генерал оперативно создал систему коммуникации между центральным командованием и секторами, на которые он разделил город и его окрестности. В то же время он дал возможность офицерам на местах принимать решения тактического характера немедленно.

Осознавая, что кадровых военных для защиты Киева может оказаться недостаточно, — большие силы были переброшены на восток страны, Сырский распорядился создать и выдвинуть к столице временные батальоны на базе учебных центров и военных вузов из других городов Украины.

Кроме того, армейская авиация, артиллеристские подразделение и системы ПВО накануне российского вторжения были выведены за пределы своих обычных мест дислокации.

Все эти шаги позволили выдержать первоначальный удар россиян, которые, говорил потом Сырский, отводили на взятие украинской столицы не более трех суток. Собеседник Би-би-си, который тогда пребывал на одном из командных пунктов в Киеве, рассказал, что впервые после начала вторжения россиян Сырский лег поспать только на четвертые сутки после его начала.

«Две недели почти без сна, какими-то урывками. Но все задачи были выполнены», — вспоминал он позже в документальном фильме «Битва за Киев».

Еще одним моментом, когда ситуация под Киевом была критичной, Сырский называл бои под селом Мощун на севере от столицы, в котором сходились несколько важных дорог. Россияне подтянули туда около двухсот единиц техники, заполненных десантниками и морскими пехотинцами. Тогда было принято ключевое для обороны Киева решение: подрыв дамбы на реке Ирпень остановил планировавшуюся атаку россиян. Весьма вероятно, что именно это решение окончательно отвело опасность от Киева.

В последние дни марта российские войска отошли от столицы Украины. За эту операцию длиной в более чем месяц Александр Сырский был удостоен высшей государственной награды государства — Золотой звезды Героя Украины.

Наступление под Харьковом

После отхода россиян от Киева главные события войны переместились на восток Украины. Сырский возглавил оперативно-стратегическую группировку войск «Хортица», в сфере ответственности которой был восточный участок фронта.

Сырского называют архитектором «Слобожанского наступления» ВСУ — в сентябре 2022 года украинская армия стремительным рывком освободила более 500 населенных пунктов в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

«[Украинским военным тогда] надоело отступать. Мы чувствовали, что нужно где-то нанести такой удар, чтобы враг пошатнулся и посыпался», — вспоминал Сырский позже в интервью ТСН.

Украинская власть тогда активно анонсировала по всем возможным информканалам скорое наступление на южном направлении и вынудила россиян отвести часть боеспособных войск на Херсонщину. Возникшим ослаблением противника на Харьковском направлении воспользовались силы под командованием Сырского.

Вопреки ожиданиям россиян, готовившихся к фронтальному наступлению на прифронтовую в то время Балаклею, украинские войска обошли город и ударили с фланга, застав защищавшихся врасплох.

Сырский, преследующий отступающих россиян, решил отойти от первоначально утвержденного плана, который предусматривал переход к обороне, а приказал двигаться за убегающим противником.

Слобожанское наступление принесло украинским силам огромное количество трофейной военной техники. Газета Wall Street Journal, опираясь на данные аналитиков Oryx, сообщила, что российская армия стала главным «поставщиком» тяжелого вооружения для ВСУ.

«Результат [наступления] был намного больше того, чем мы ожидали. Мы планировали [освободить] примерно на две тысячи квадратных километров меньше», — улыбаясь, рассказывал Сырский позже.

Но главный итог этой операции, по словам генерала, состоял в другом: «Все увидели, что российская армия, вторая армия в мире, победима. Что ее можно и нужно побеждать, что они убегают и довольно быстро».

Считается, что именно эти успешные действия украинских сил стали главной причиной объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации. Остановить продвижение ВСУ к Сватово и Кременной удалось, только бросив на передовую тысячи необученных мобилизованных новобранцев.

Бахмутский вопрос

Если Слобожанское наступление несомненно стало одной из самых славных страниц в войне против России для украинской армии, однозначно оценить бои за Бахмут сложно.

Сам Сырский признавал, что этот город, находящийся в сфере ответственности группировки под его командованием, не представляет значительного интереса в военном плане. Однако осенью 2022 года оказалось, что его захват выглядит принципиально важным для российских войск, представленных прежде всего отрядами ЧВК «Вагнер». Бои за Бахмут по сути стали личным пиар-проектом для лидера «Вагнера» Евгения Пригожина, а его завоевание должно было символически компенсировать неудачу российских войск на Харьковщине.

В результате уже зимой 2022-2023 года битва за Бахмут превратилась в самое кровопролитное сражение российско-украинской войны, количество погибших в котором исчислялось десятками тысяч человек.

Источники Би-би-си утверждают, что в определенный момент главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступал за то, чтобы отвести из города украинские силы. Но на то время Бахмут превратился в важный символ для украинского политического руководства: образ «Фортеці (Крепости) Бахмут» должен был символизировать стойкость солдат ВСУ и их решимость стоять за родную землю до конца. По данным Би-би-си, Залужный тогда не получил «добро» на свое предложение выйти из города, а кровопролитные бои за Бахмут продолжались до захвата города россиянами в конце мая 2023 года.

Сторонники Сырского считают бои за Бахмут победой украинского оружия. «Если бы мы тогда не сдержали врага в Бахмуте, то он захватил бы всю Донецкую область за считанные дни. А тяжелые бои с „Вагнером“ закончились нашей победой, потому что „Вагнер“ был полностью уничтожен еще до смерти Пригожина», — говорит Би-би-си бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Бахмутская мясорубка» действительно сильно подорвала боеспособность ЧВК «Вагнер»: в одном из интервью того времени Сырский даже говорил о том, что история этой ЧВК подошла к концу. По всей видимости, группировка под командованием Сырского решила воспользоваться этим обстоятельством и уже в июне 2023 года начала собственное наступление на Бахмут с целью отвоевать его.

По данным New York Times, летом 2023 года во время одного из совместных совещаний американские военные стратеги настойчиво рекомендовали украинским генералам не распылять силы между новыми атаками на Бахмут и готовящимся крупным наступлением на южном направлении. Журналисты, опираясь на свои источники, писали, что Валерий Залужный соглашался с этой логикой.

Однако в реальности украинские войска группировки Сырского предпринимали все новые попытки отвоевать Бахмут. Сам Сырский в ту пору довольно часто общался с западными СМИ и лично отстаивал необходимость продолжать атаки на этот полуразрушенный город.

«Это принципиальное дело, дело чести. Мы потеряли много наших побратимов, наших военнослужащих, когда обороняли Бахмут… Мы просто обязаны его вернуть», — говорил он в июле 2023 года в интервью Би-би-си.

Примерно в те же дни, отвечая на вопрос телеканала АВС, сможет ли он отвоевать Бахмут, Сырский с улыбкой перешел на английский и заявил: «Yes, of course. I’m sure».

В результате летне-осенней кампании ВСУ не удалось овладеть Бахмутом, а отвлечение на бои за него части ресурсов некоторые эксперты позже назвали одной из — хоть и не главной — причин неудачи планировавшегося прорыва украинских военных к Азовскому морю.

В свою очередь, люди из окружения Сырского утверждают, что его группировка не получила достаточного количества боеприпасов для реализации задачи по освобождению Бахмута: приоритетным тогда было наступление на юге.

До назначения главнокомандующим ВСУ Сырский продолжал возглавлять ОСГВ «Хортица», в зоне ответственности которой пребывали Купянск и Лиман, освобожденные осенью 2022 года. Здесь российские войска ведут постоянные атаки на украинские позиции.

«Наши цели остаются неизменными: удержание наших позиций… истощение врага путем нанесения ему максимальных потерь», — описывал Сырский ситуацию на вверенном ему участке фронта в январском интервью Reuters.

«Шансы всегда есть»

Еще со времен боевых действий 2014-15 годов в Донбассе позывной Сырского — «Барс».

«Мне нравится этот зверь, он соединяет в себе хитрость, силу, смелость, не боится вступать в бой с противником, намного большим его по весу и силе. Мы сейчас в такой ситуации», — говорил он в интервью ТСН.

И вообще, рассказывал Сырский в другом интервью, газете Guardian, «я никогда не сражался против противника, уступающего нам численностью; они всегда давили нас количеством».

Этим обуславливаются и определяющие черты Сырского-военачальника. Знающие его люди говорят, что генерал одержим планированием всех своих действий до мелочей.

«Главный принцип — избегание лобовых атак, лобовых действий. Нужно просто знать свои возможности, сильные и слабые стороны. И хорошо знать противника, изучать его, использовать его сильные и слабые стороны», — говорил Сырский.

В свое время Economist обращал внимание на то, что первое военное образование Сырский получил в Московском высшем общевойсковом командном училище — советском аналоге американского Вест-Пойнта — вместе с многими другими командирами современной российской армии.

"Но на этом сходство заканчивается. Его стиль командования резко отличается от советской и российской иерархической практики. Он исповедует натовские принципы децентрализованного командования и подчеркивает важность боевого духа. По его словам, современному командиру нужно постоянно быть на связи. Каждый день он получает по 300 сообщений от солдат", – пишет издание.

Вместе с этим Александр Сырский в определенном смысле выглядит как противоположность Валерия Залужного. Бывший главком слыл среди рядовых солдат «батьком», заступником, о котором военные между собой говорили с явным уважением, но чуть ли не в панибратском тоне. Сырский, по словам собеседников Би-би-си, в солдатских массах известен значительно меньше, а среди пересекавшихся с ним имеет репутацию человека погруженного в себя, держащего дистанцию даже от ближайших сотрудников.

Люди, общавшиеся с Сырским, отмечают его аскетичность в быту: он спит по четыре с половиной часа в день. В интервью Guardian он говорил, что до войны спал по пять, а в выходные пять с половиной.

О Сырском известно, что он просыпается в 5:20 утра, даже если накануне вернулся с выезда на передовую в два ночи. Он начинает день с часа занятий на тренажерах (тренажеры он установил даже в своем штабе). Если позволяют обстоятельства, еще раз занимается спортом во второй половине дня.

Сырский не курит, практически не пьет, по возможности — здорово питается. В его кабинете всегда идеальный порядок.

При каждой возможности Сырский выезжает на передовую, говорят его ближайшие сотрудники. Из этих выездов берет свое начало необычное хобби генерала.

«Как правило, они выезжают на передовую очень рано, а возвращаются очень поздно. И вот он заметил, что на востоке Украины небо по-особенному красиво, и начал фиксировать эту красоту, соединение ужасной войны и красоты природы в фотографиях», — говорит Би-би-си Анна Маляр. Фотографии Сырский шлет своим ближайшим соратникам. Маляр говорит, что убеждает его после победы Украины устроить выставку своих снимков, но пока что согласия генерала ей получить не удалось.

Каких взглядов придерживается Сырский, никогда не принадлежавший к числу самых публичных генералов украинской армии, сказать сложно. В отличие от своего предшественника за почти два года большой войны он ни разу не выступал в прессе с программными статьями, описывающими его позиции относительно армии, войны и ее будущего.

В первом после назначения посте в своем телеграм-канале, опубликованном 9 февраля, Сырский назвал своим главным приоритетом четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления.

«Внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта как, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы в нашей освободительной войне», — написал он.

С одной стороны, корреспондент Би-би-си Джонатан Бил пишет, что Сырский пользуется огромным уважением в армии: он якобы импонирует солдатам своей целенаправленностью, решительностью и хитростью. Сам генерал называет высшей ценностью украинской армии служащих в ней людей. «Люди — это первая ценность, уже потом идут Хаймарсы, MLRS, ПВО, артиллерия», — говорил он в интервью ТСН.

«Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и есть главная ценность украинской армии», — говорится в посте Сырского в телеграме.

С другой стороны — несколько офицеров ВСУ, с которыми общалась Би-би-си, говорят, что Сырский имеет репутацию крайне жесткого командира, подчас требующего от вверенных ему подразделений большего, чем они реально могут достичь. «Его жесткий подход к ведению боевых действий сделал его непопулярным среди части солдат», — пишет Economist. «За командующим Сухопутными силами устойчиво закрепилась слава человека, для которого выполнение задач важнее, чем количество положенных для этого жизней», — утверждает «Украинская правда».

Сторонники Сырского называют подобные обвинения информационными операциями, инициированными как россиянами, так и его противниками внутри Украины. Конкретизировать, о ком именно идет речь, собеседники Би-би-си отказываются: мол, во время войны дополнительно раздувать противоречия нецелесообразно, пусть ими займутся правоохранительные органы.

Журналисты западных изданий, общавшиеся с Сырским, часто упоминают о его начитанности.

«Он очень увлекается историей. Если у вас есть время и вы не будете его перебивать, то он исторические сюжеты, например, эпохи Римской империи может рассказывать в мельчайших деталях бесконечно долго. У него просто уникальная память», — говорит Би-би-си Анна Маляр.

Корреспондент Guardian, в июне прошлого года бравший интервью у генерала в секретном командном пункте где-то в Харьковской области, отмечал, что на тумбочке рядом с кроватью Сырского лежит томик Карла фон Клаузевица.

«Я вам вот что скажу, прочитав Плутарха и других авторов и просмотрев документальные фильмы об истории Древней Греции: они используют те же принципы войны, что и мы в наше время. Потому что основные принципы войны остаются прежними. Когда вы читаете о битве при Каннах между Ганнибалом и римлянами [в 216 г. до н. э.], принципы одни и те же: обход противника с фланга, окружение противника, концентрация центральных усилий на самом слабом месте обороны противника, необходимость внимательно изучить противника. Ничего не изменилось. Ладно, возможно, изменилась сложность оборудования и степень автоматизации процессов», - передает его слова издание.

В январском интервью Reuters Сырский отметил, что прямо сейчас война переходит в новую стадию – в стадию высокотехнологичной войны. И это, отмечают западные наблюдатели, может свидетельствовать о том, что позиции нового главкома ВСУ относительно будущего войны близки к точке зрения его предшественника.

Во всяком случае, в этом же интервью Сырский говорит о переходе украинской армии к тактике активной обороны: «Когда мы не просто сидим в обороне, а постоянно контратакуем, а на некоторых направлениях переходим в наступление, и враг это знает».

Отвечая на вопрос о том, возможен ли в нынешних обстоятельствах перелом в войне в пользу Украины, Сырский сказал: «Шансы всегда есть. Их нужно найти и использовать».

«После нашей победы»

Западные СМИ давно называли Александра Сырского вторым по значимости украинским генералом после Залужного. По-своему оценили значимость Сырского и россияне: в недавнем интервью Reuters он упомянул о «больше чем одном» покушении на свою жизнь. Российские провоенные телеграм-каналы как минимум дважды сообщали о ликвидации Сырского. Подробности покушений на жизнь Сырского не сообщают по соображениям безопасности. «Скажем так, мы знаем, что такое ракетные удары», — говорил он.

Сырский вообще относится к противнику крайне серьезно. «Каждый, кто недооценивает россиян, обречен на поражение», — говорил он в интервью Economist.

С мая прошлого года журналисты обнаружили, что Сырский пребывает в розыске российского МВД по некой неназванной статье Уголовного кодекса РФ. Генерал никак не комментировал этот факт.

Сырский был в шорт-листе претендентов на пост главкома ВСУ и в 2019 году, когда новоизбранный президент Владимир Зеленский назначал Руслана Хомчака, и особенно в июле 2021-го, когда Хомчака сменил Валерий Залужный, в ту пору подчиненный Сырского.

«Некоторые закулисные политические игроки могут использовать этот факт, чтобы попробовать разжечь напряженность между ними. Даже ходят слухи о том, что президентская администрация склоняется к замене популярного, но независимо мыслящего Залужного на его бывшего руководителя», — еще в декабре 2022 года писал Economist.

В разговоре с этим изданием Сырский резко комментирует эти слухи: «Армия вне политики. Так должно быть, и того же требует закон».

«Тот, кто писал о зависти или ревности Сырского к Залужному, просто не знает Сырского. У этого человека просто другая прошивка психики», — говорит Би-би-си знакомый нового главкома ВСУ.

Тем не менее в киевских околовластных кругах ходят слухи о хорошем отношении Зеленского к Сырскому лично — на этот актив, говорят, еще с весны 2022 года не мог рассчитывать Валерий Залужный.

Собственно, одной из главных проблем нового главкома на должности станет заочная конкуренция с отправленным в отставку предшественником. Уже сейчас украинские наблюдатели прогнозируют: на каждом шагу, удачном или неудачном, его будут сравнивать с Валерием Залужным. И сравнение это, очень вероятно, будет не в пользу Сырского — мол, «при Залужном такого не было» — особенно в свете того, что масштабного прорыва в военных действиях, которые могли бы резко поднять популярность нового главкома, вроде не ожидается, а Украина стоит на пороге не особо популярного в обществе усиления мобилизации.

Да и стартовые позиции у Сырского по сравнению с бывшим главкомом не впечатляют: декабрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что Валерию Залужному доверяли 92% украинцев, выступали против его отставки 72% жителей страны. Для сравнения: Сырскому доверяла треть украинцев, а половина его просто не знала.

Добавляют масла в огонь обстоятельства отставки Валерия Залужного, которая усилиями в первую очередь коммуникационного блока президентской команды уже давно превратилась в затянутый сериал с плохим сценарием. В этой ситуации, говорят украинские эксперты, назначь Зеленский вместо Залужного хоть Наполеона — все равно миллионы украинцев будут считать этого генерала политическим назначенцем, всецело зависящим от воли президента.

Впрочем, выстраивание отношений в многоугольнике «Сырский — Зеленский — армия — общество» нас еще ждет.

А уже сейчас Сырский, кажется, вполне поддерживает позицию Зеленского в другом, самом важном для сегодняшней Украины вопросе. Летом прошлого года, отвечая на вопрос корреспондента ABC News Яна Паннела о том, как он собирается закончить войну, Сырский, улыбаясь, ответил: «Мы стремимся к миру. Но после нашей победы».

Журналиста такая формулировка не удовлетворила. Он конкретизировал вопрос: «Поделитесь своим видением, как война закончится физически. Как это будет выглядеть?»

«Когда украинские флаги будут развеваться по всей длине наших границ, включительно с Крымом», — уже вполне серьезно ответил генерал.

Святослав Хоменко

Би-би-си

При участии Виталия Червоненко, Анастасии Лотаревой, Ильи Барабанова