Недоотставка Залужного. Что мы знаем, чего не знаем и что будет дальше

Эпопея с якобы отставкой главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного длилась считанные часы, однако заставила нервничать миллионы украинцев. Би-би-си попыталась разобраться в том, что именно произошло 29 января.

Что мы знаем

Во второй половине дня понедельника 29 января Валерию Залужному сообщили, что его хочет видеть президент: Владимир Зеленский якобы хотел обсудить с главнокомандующим ситуацию на фронте.

Тот немедленно отправился на Банковую (улица, на которой располагается здание Офиса президента). Эта встреча обещала быть нетипичной. Несмотря на то, что Зеленский и Залужный регулярно видятся на заседаниях ставки главнокомандующего, они уже давно не общались без присутствия главы Офиса президента. В этот день Андрей Ермак был в Ужгороде, на переговорах с главой венгерского МИД Петером Сийярто.

Во встрече на Банковой, по данным Би-би-си, принимали участие три человека: Владимир Зеленский, Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров.

Встреча, говорят источники Би-би-си, проходила в совершенно спокойном тоне. Вскоре президент перешел к ее главной теме: он сообщил, что принял решение уволить главнокомандующего ВСУ. Зеленский добавил, что указ об этом будет подписан в ближайшее время.

После шести вечера по киевскому времени информация об увольнении Залужного начинает активно распространяться в соцсетях. «Новость» расходится двумя параллельными каналами.

С одной стороны, ее активно «шарят» анонимные телеграм-каналы, которые связывают с Офисом президента Украины. Представители Банковой не раз отрицали свою причастность к ним, но именно эти каналы часто первыми сообщают эксклюзивы из недр президентской администрации, а их представителей приглашают на закрытые брифинги в Офисе президента. В конце концов, даже собеседники Би-би-си на Банковой говорили о том, что в коммуникационном блоке Офиса есть группа сотрудников, курирующих анонимные телеграм-каналы.

С другой стороны, об отставке Залужного — также со ссылкой на собственные источники — сообщали люди и каналы, которых было трудно заподозрить в симпатии к президенту Зеленскому.

Конечно, тональность этих сообщений была совершенно разной. Первые отмечали, что ничего страшного в стране не происходит и не нужно «раскачивать лодку» по поводу этой отставки. Вторые били тревогу и предрекали Офису президента всевозможные невзгоды.

После семи вечера по Киеву об отставке Залужного как о свершившемся факте со ссылкой на собственные источники сообщил ряд влиятельных украинских СМИ.

В 19:41, примерно через полтора часа после появления сообщений на эту тему, с первым заявлением по этому поводу выступил государственный орган.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда», — гласило лаконичное сообщение в телеграме Министерства обороны Украины.

В 20:05 пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил «Украинской правде», что «президент точно не увольнял главкома».

Наконец, в 20:20 Офис президента обнародовал ежедневное обращение Владимира Зеленского. В нем не было ни слова ни о встрече с главнокомандующим, ни о его отставке.

Только в этот момент стало более-менее понятно, что 29 января не станет последним днем работы Валерия Залужного.

Чего мы не знаем точно

Во-первых, почему президент решил объявить Залужному об увольнении именно сейчас?

Напряженные отношения между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным уже давно стали секретом Полишинеля. Собеседники Би-би-си в самых высоких коридорах украинской власти признают: проблемы между военным и политическим руководством страны начались еще в апреле 2022 года, как только российские войска отошли от Киева.

По данным Би-би-си, генерал Залужный хоть и не фигурирует официально в уголовном деле о ненадлежащей организации обороны юга Украины, но имел по этому поводу беседу со следователями Государственного бюро расследований.

Сейчас президент не сдерживает себя в резких, на грани с пренебрежительными заявлениями в сторону главнокомандующего ВСУ. А депутат от президентской партии Марьяна Безуглая, которую связывают с фигурой главы Офиса президента, открыто критикует генерала в соцсетях.

Сложно сказать, что именно стало первопричиной резкого охлаждения в отношениях между Зеленским и Залужным. Одни комментаторы считают, что речь идет о ревности Банковой к невероятно высоким показателям доверия и поддержки у Валерия Залужного, которого уже сейчас социологи называют единственным реальным конкурентом Зеленского на гипотетических президентских выборах. Другие обращают внимание на то, что с какого-то момента Залужный и Зеленский по-разному видят то, в какую фазу зашла война и как она должна развиваться дальше.

В любом случае, по данным Би-би-си, на протяжении последних месяцев Владимир Зеленский уже не раз был близок к тому, чтобы отправить Валерия Залужного в отставку — законодательство дает ему право издать указ об этом без любых дополнительных представлений или обоснований.

Что именно побудило президента к тому, чтобы сообщить главкому о неминуемой отставке лично 29 января, точно не известно. Ситуация на фронте за последнее время не претерпела весомых изменений. Большой новостью, связанной с войной, стало крушение российского Ил-76 под Белгородом на прошлой неделе, но украинской общественности до сих пор не известны детали этого инцидента.

Один из осведомленных собеседников Би-би-си заявил, что президент в разговоре с Залужным в понедельник обосновывал необходимость его отставки желанием перезагрузить всю систему органов нацбезопасности и обороны Украины. Однако сообщений о скорых кадровых изменениях в других силовых, военных и правоохранительных органах пока не поступало.

Что задержало указ

Второй вопрос, ответ на который мы не знаем, — это что именно помешало появлению указа президента после того, как он озвучил Залужному свое кадровое решение.

Собеседники Би-би-си во власти озвучивают два основных варианта этого ответа (версию некоторых наблюдателей о том, что в офисе президента испугались громкой негативной реакции пользователей соцсетей, в расчет брать не будем).

Согласно первому из них, в ситуацию вмешались западные партнеры Киева, выразившие резкое неприятие отставки Залужного.

Эту версию можно достаточно просто обосновать. Украина сейчас полностью зависит от западной военной и финансовой помощи. Более того, ближайшие дни обещают стать критичными в процессе предоставления Киеву многомиллиардных траншей как европейской, так и американской поддержки.

В то же время иностранные СМИ сообщают, что западные лидеры настойчиво советуют Киеву переходить к стратегической обороне — то есть, по факту, реализовывать стратегию, сторонником которой является Валерий Залужный. Увольнение главнокомандующего, да еще и несогласованное с Западом, вполне могло бы стать причиной «вето» на это решение Зеленского. А Запад, судя по всему, имеет достаточные рычаги влияния для того, чтобы настоять на своей позиции по этому вопросу.

Вторая причина, которая могла помешать появлению указа об отставке Залужного — проблема с назначением нового главкома. Украинские СМИ называют двух главных претендентов на эту должность: речь идет о действующем руководителе Главного управления разведки Кирилле Буданове и командующем Сухопутными войсками Александре Сырском.

Однако источники Би-би-си в военных кругах говорят, что оба генерала не горят желанием занимать кресло Залужного и отказались от этого назначения.

Проблема, говорят собеседники Би-би-си, состоит в том, что любого нового главнокомандующего будут автоматически сравнивать со старым, мегапопулярным Валерием Залужным. Согласно декабрьскому опросу Киевского международного института социологии (КМИС), Залужному доверяют 92% украинцев, Буданову — 60%, Сырскому — 33% (хотя здесь стоит заметить, что около половины украинцев его просто не знают).

Вместе с тем нет никаких предпосылок для того, чтобы новый главком — не важно, какой будет его фамилия, — показал впечатляющие результаты на поле боя или добился прорыва в вопросах обеспечения военных, нет.

Украина в любом случае не имеет возможности добиться победы над российской армией немедленно. А также в любом случае правительство должно активизировать мобилизацию. Эти вещи не зависят от того, кто будет главнокомандующим ВСУ. Однако такие обстоятельства назначения нового главкома могут прикрепить к нему реноме «политического назначенца», «ручного генерала Банковой», и это вовсе не облегчит ему жизнь и работу и, вероятно, не улучшит отношение к нему в рядах украинской армии.

«В случае отставки [Залужного] кто угодно, кто будет назначен на его место, окажется в максимально уязвимой ситуации. Потому что будет восприниматься как послушный инструмент в руках политиков. Его офицерский опыт, армейская квалификация и военный талант окажутся вторичными по сравнению с этим фактором. Для сотен тысяч людей в погонах Валерий Залужный будет человеком, уволенным за собственное мнение, за готовность спорить и отстаивать свою позицию. А любой, кто придет ему на смену, — будет восприниматься как исполнитель воли президента», — писал еще в декабре публицист и военнослужащий ВСУ Павел Казарин.

С другой стороны, говорит Би-би-си источник в одной из украинских спецслужб, невозможно представить себе, что все генералы будут отказываться выполнять уже принятое решение президента о назначении его главнокомандующим.

«В Украине — война. Президент — верховный главнокомандующий. Его решение должно выполняться», — говорит он.

Что будет дальше?

Собеседники Би-би-си в секторе обороны Украины говорят, что в нынешних обстоятельствах отставка главнокомандующего ВСУ выглядит скорее вопросом времени.

Количество противоречий между Зеленским и Залужным достигло критического предела, и, похоже, речь идет уже не просто о разнице во взглядах на боевые действия и их будущее, а о чисто личных противоречиях между этими, по правде говоря, абсолютно разными людьми и отсутствии между ними доверия, необходимого для того, чтобы Украина не проиграла войну, развязанную Россией.

Президент, безусловно, имеет право на такой шаг — это право обеспечивает ему законодательство. Однако какие будут последствия такого решения «на земле», сейчас сказать очень сложно.

Смогут ли этот шаг объяснить западным партнерам Украины, имеющим право ожидать от Киева прогнозируемых и понятных шагов в управлении государством? Это не праздный вопрос, поскольку коммуникации Офиса президента в понедельник вечером, мягко говоря, оставляли желать лучшего (Би-би-си обратилась за комментариями по поводу всей ситуации с утечкой о разговоре и отставке к нескольким фигурам из коммуникационного блока Банковой, однако не получила ответа на свои вопросы).

Как воспримет отставку популярного главкома, «батьки Залужного» украинское общество? Уже упомянутый декабрьский опрос КМИС показал, что 72% украинцев не поддерживают замену Залужного другим генералом (поддерживают 2%).

А социолог Алексей Антипович в декабрьском интервью Би-би-си говорил, что гипотетическая отставка Владимиром Зеленским Валерия Залужного — «это ни в коем случае не самоубийство, но это однозначно губительное решение, абсолютно негативное в плане оценки гражданами ситуации в государстве». Власть, говорит социолог, таким образом наглядно продемонстрирует, что она не является единой, а ведь именно единство является одной из главных ценностей для украинского общества, сплоченного войной.

Отставка Залужного — это не только замена одного генерала другим: речь идет о нарушении украинскими властями неформального соглашения с обществом о том, что политическое руководство не учит воевать военных, а военные не лезут в политические дела.

«[Отправив Залужного в отставку], Зеленский становится не только политическим лидером, но и военным. Даже назначив на его место идеального генерала, он берёт на себя ответственность. Те же Черчиль или Рузвельт знали границы своей ответственности… Когда политический лидер влезает в военные дела, не имея железного представления о том, что такое военные дела, что такое война, это к хорошим последствиям не приведет», — сказал в эфире киевского Радио NV президент центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

Очень вряд ли в случае отставки Валерия Залужного украинцы выйдут на майданы, а военные повернут штыки в сторону Киева (хотя в российских провоенных телеграм-каналах в понедельник вечером можно было увидеть и такие прогнозы развития событий). Однако вряд ли это положительно отразится на общих настроениях украинского общества, на показателях поддержки власти как таковой — и этот фактор не стоит сбрасывать со счетов, особенно в военное время.

Возможно, понимая это, в понедельник президент озвучил Валерию Залужному конкретные кадровые предложения. Ему якобы предложили должность посла одной из европейских стран (Киев месяцами не назначает своих послов в Великобританию, Норвегию или, например, Чехию) или кресло секретаря Совбеза. Залужный, сказал один собеседник Би-би-си, отказался от таких вариантов продолжения карьеры.

Многие украинские эксперты уверены: в случае отставки Валерий Залужный автоматически превратится в политического тяжеловеса, фаворита любых выборов, на когда бы они ни были назначены.

Сам генерал ни разу не заявлял о каких-либо политических амбициях.

Спустя сутки после появления слухов и опровержений, он никак не комментировал события понедельника. Правда, в ночь на вторник Залужный опубликовал в своем фейсбуке селфи. На нем он сидит — судя по всему, на рабочем месте — рядом с главой Генштаба ВСУ генералом Сергеем Шапталой. Генералы на снимке одеты в одинаковые свитера с надписью «Army Ukraine».

Оксана Тороп, Святослав Хоменко

Би-би-си