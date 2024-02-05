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Зеленский впервые подтвердил намерение уволить Залужного

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Валерий Залужный
Валерий Залужный. Фото: Oksana Parafeniuk/For The Washington Post via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу впервые подтвердил намерение уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, передает NUR.KZ со ссылкой на Страна.ua.

Зеленский заявил, что размышляет над увольнением не только Залужного, но и других руководящих лиц украинской армии.

"Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного — прим. ред.), это правда. Этот вопрос касается всей управленческой группы, которая ведет машину страны", - приводит издание перевод ответа Зеленского на вопрос о разногласиях с Залужным.

Глава Украины заявил, что речь идет не об одном человеке, а о "направлении руководства страны".

"Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, будучи убеждены в победе, нам нельзя унывать, опускать руки, у нас должна быть правильная положительная энергия... Вот почему я говорю о перезапуске, замене. У меня на уме нечто серьезное, речь идет не об одном человеке, а о направлении руководства страны", - пояснил он.

Напомним, в конце января появились слухи, что Зеленский собирается уволить главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Информация появилась в соцсетях и Telegram-пабликах. Источники писали, что Залужного вызвали на встречу в Офис президента, где и сообщили об увольнении. Отмечалось, что помимо Зеленского и Залужного на встрече присутствовал лишь министр обороны Рустем Умеров.

Однако буквально в тот же день в министерстве обороны опровергли информацию об увольнении Залужного. Это же подтвердил и пресс-секретарь самого Зеленского.

Русская служба BBC писала, что проблемы между военным и политическим руководством страны начались еще в апреле 2022 года, как только российские войска отошли от Киева.

По данным Би-би-си, генерал Залужный хоть и не фигурирует официально в уголовном деле о ненадлежащей организации обороны юга Украины, но имел по этому поводу беседу со следователями Государственного бюро расследований.

Сейчас президент не сдерживает себя в резких, на грани с пренебрежительными заявлениями в сторону главнокомандующего ВСУ. А депутат от президентской партии Марьяна Безуглая, которую связывают с фигурой главы Офиса президента, открыто критикует генерала в соцсетях.

По данным издания, на протяжении последних месяцев Зеленский уже не раз был близок к тому, чтобы отправить Залужного в отставку.

Многие украинские эксперты уверены: в случае отставки Валерий Залужный автоматически превратится в политического тяжеловеса, фаворита любых выборов, на когда бы они ни были назначены. Сам генерал ни разу не заявлял о каких-либо политических амбициях.

А в конце прошлой недели на фоне слухов об увольнении Залужный написал статью о новой стратегии, которую, по его мнению, Киев должен применить для победы в войне с Россией. Журналисты и эксперты увидели в его статье критику в сторону руководства страны.

РБК пишет, что Залужный занял должность главкома три года назад — в 2021-м.

Осенью 2023-го украинские и западные СМИ начали сообщать о конфликте между ним и Зеленским после интервью The Economist, где Залужный среди прочего заявил, что бои в Украине зашли в тупик. Президент публично с ним не согласился.

Как рассказывал биограф Зеленского, журналист Саймон Шустер, трения между главкомом и президентом возникли еще до полномасштабного конфликта: Залужный настаивал на всеобщей мобилизации и укреплении границ с Россией, но Зеленский опасался паники среди украинцев, но после начала боев они смогли преодолеть противоречия.

Кроме того, Залужный информировал президента о своей стратегии, но не раскрывал всех деталей: его беспокоили возможные утечки и шпионаж в политическом руководстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059111-zelenskiy-vpervye-podtverdil-namereniya-uvolit-zaluzhnogo/

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