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Россия обстреляла Одессу в момент, когда там находился Зеленский и премьер-министр Греции

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Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский
Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский. Скриншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время его визита в Одессу вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом российские войска нанесли по городу ракетный удар.

По словам Зеленского, в результате удара есть погибшие.

«Мы видели сегодня этот соответствующий удар. Вы видите, с кем мы имеем дело. Им все равно, куда бить, — сказал президент Украины на совместной пресс-конференции с Мицотакисом. — Всех деталей еще не знаю конкретно, но знаю, что есть жертвы, есть погибшие, и есть раненые. Мои соболезнования родным и близким».

Утром в Одессе была объявлена воздушная тревога.

По данным газеты Protothema, которая ссылается на источники в правительстве Греции, российская ракета приземлилась недалеко от того места, где был в тот момент Зеленский. Мицотакис во время удара находился в 150 метрах от места падения ракеты.

Встреча Зеленского и Мицотакиса прошла по плану.

Оба лидера провели пресс-конференцию, которая не транслировалась в прямом эфире по соображениям безопасности.

Во время пресс-конференции Мицотакис описал произошедшее так: «Мы услышали звуки сирен и взрывов, которые произошли около нас. Времени добраться до укрытия у нас не было».

«Благодарю за теплый прием, — добавил премьер. — Выражаю искренние соболезнования из-за отвратительного обстрела России, который произошел недавно. Сегодня, когда я был в Одессе и ездил по городу, то был потрясен. Это и страшная картина разрушений, а с другой стороны —  несокрушимость и смелость украинцев».

Официально визит Мицотакиса в Одессу не анонсировался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2064932-rossiya-obstrelyala-odessu-v-moment-kogda-tam-nahodilsya-zelenskiy-i-premer-ministr-gretsii/

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