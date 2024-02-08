Зеленский опубликовал фото с Залужным на фоне новостей о его отставке

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на фоне новостей о его отставке. Также была опубликована их совместная фотография.

"Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные силы Украины.

Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных сил Украины. Время для такого обновления – именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и в дальнейшем быть в команде", – сообщил лидер Украины Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале.

В свою очередь о встрече высказался сам Залужный – соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Наша битва продолжается и ежедневно меняется. Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям также. Чтобы победить тоже вместе.

Только что мы встретились с Верховным главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии", – пишет он.

Залужный также выразил благодарность команде Генерального штаба, Министерства обороны и президенту Украины.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что на долю генерала Залужного выпала одна из самых сложных задач – возглавить ВСУ во время войны с Россией.

"Война не остается неизменной. Война меняется и требует перемен. Битвы 2022, 2023 и 2024 годов – это три разные реальности. 2024 год принесет новые изменения, к которым мы должны быть готовы. Необходимы новые подходы, новые стратегии.

Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Я искренне благодарен Валерию Федоровичу за все его достижения и победы", – сообщил Умеров в официальном Facebook-профиле.

Напомним, Русская служба Би-би-си сообщала, что информация об увольнении Залужного начала активно распространяться в соцсетях вечером 29 января после его встречи с Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. Вскоре после этого пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что "президент точно не увольнял главкома".

На фоне слухов о своей отставке Залужный написал статью о новой стратегии, которую, по его мнению, Киев должен применить для победы в войне с Россией. Его размышления появились на сайте ВСУ и, в сокращенном виде, на портале американской телекомпании CNN.

На этой неделе Зеленский в интервью итальянскому телеканалу впервые подтвердил намерение уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он заявил, что размышляет над увольнением не только главкома, но и других руководящих лиц украинской армии.