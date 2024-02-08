Зеленский опубликовал фото с Залужным на фоне новостей о его отставке
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на фоне новостей о его отставке. Также была опубликована их совместная фотография.
"Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные силы Украины.
Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных сил Украины. Время для такого обновления – именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и в дальнейшем быть в команде", – сообщил лидер Украины Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале.
В свою очередь о встрече высказался сам Залужный – соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Наша битва продолжается и ежедневно меняется. Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям также. Чтобы победить тоже вместе.
Только что мы встретились с Верховным главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии", – пишет он.
Залужный также выразил благодарность команде Генерального штаба, Министерства обороны и президенту Украины.
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что на долю генерала Залужного выпала одна из самых сложных задач – возглавить ВСУ во время войны с Россией.
"Война не остается неизменной. Война меняется и требует перемен. Битвы 2022, 2023 и 2024 годов – это три разные реальности. 2024 год принесет новые изменения, к которым мы должны быть готовы. Необходимы новые подходы, новые стратегии.
Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Я искренне благодарен Валерию Федоровичу за все его достижения и победы", – сообщил Умеров в официальном Facebook-профиле.
Напомним, Русская служба Би-би-си сообщала, что информация об увольнении Залужного начала активно распространяться в соцсетях вечером 29 января после его встречи с Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. Вскоре после этого пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что "президент точно не увольнял главкома".
На фоне слухов о своей отставке Залужный написал статью о новой стратегии, которую, по его мнению, Киев должен применить для победы в войне с Россией. Его размышления появились на сайте ВСУ и, в сокращенном виде, на портале американской телекомпании CNN.
На этой неделе Зеленский в интервью итальянскому телеканалу впервые подтвердил намерение уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он заявил, что размышляет над увольнением не только главкома, но и других руководящих лиц украинской армии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059995-zelenskiy-opublikoval-sovmestnoe-foto-s-glavkomom-vsu-zaluzhnym/