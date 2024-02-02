Израиль опроверг сообщения о новом перемирии с ХАМАС

В Израиле опровергли сообщения о заключении новой сделки о перемирии с ХАМАС - власти не получали никаких уведомлений от Катара, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил изданию, что Катар, который выступает посредником между сторонами, не уведомлял Израиль о возможной сделке по прекращению огня в секторе Газа.

"Несмотря на появившиеся ранее сообщения, на данный момент Израиль не получил от Катара никаких официальных сообщений по поводу намечающейся сделки по прекращению огня в Газе. Как только такие данные поступят, они будут обсуждаться военно-политическим кабинетом", — сказал он.

Издание, ссылаясь на арабоязычные СМИ пишет, что ранее официальный представитель МИД Катара Маджид Аль-Ансари сообщил, что Израиль, как и ХАМАС, предварительно дал согласие на введение режима прекращения огня в секторе Газа.

Между тем палестинский чиновник на условиях анонимности сообщил изданию The Jerusalem Post, что на переговорах в Париже между Катаром, Египтом и Израилем шла речь о 40-дневном периоде прекращения огня, во время которого ХАМАС должен освободить еще более 100 заложников. Дальнейший этап должен предусматривать освобождение израильских солдат и передачу тел погибших заложников.

Напомним, во вторник, 30 января, Русская служба BBC сообщала, что глава ХАМАС Исмаил Хания получил предложение от посредников о новом прекращении огня в войне с Израилем, и он намерен обсудить этот вопрос в ходе его предстоящего визита в Каир.

При этом ранее лидеры ХАМАС заявляли, что их цель — полное прекращение израильской военной кампании, а не временное перемирие.

Между тем, Армия обороны Израиля продолжает боевые действия в секторе Газа. Израильские власти неоднократно заявляли, что окончат кампанию только после полного уничтожения ХАМАС.

"Израиль готов к оперативной паузе ради освобождения заложников. Разумеется, сначала ХАМАС должен дать свое согласие их отпустить. Если это произойдет, Израиль воспользуется возможностью вернуть своих граждан домой. Мяч на стороне ХАМАС", — заявлял ранее советник офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись племенными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

В конце декабря западные СМИ писали, что контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС отвергла предложение Израиля о недельном перемирии в Газе в обмен на освобождение около 40 заложников, включая всех женщин и детей.