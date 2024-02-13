Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на приграничной территории. Минобороны Армении заявил о четырех погибших, передает NUR.KZ.

Сегодня, 13 февраля, Министерство обороны Армении заявило, что в результате обстрела ВС Азербайджана в направлении Неркин Ханда с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые.

Минобороны Азербайджана также опубликовало заявление.

"12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района", - говорится в сообщении.

В ответ на это армянская сторона обвинила Азербайджан в распространении дезинформации.

"Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что 12 февраля в период с 20:50 до 23:40 подразделения ВС Республики Армения якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в северо-восточной части пограничной зоны, не соответствует действительности", - говорится в заявлении Минобороны Армении.

Позже на сайте Министерства обороны Армении появилась информация, что с армянской стороны четверо погибших и один раненый (состояние оценивается как средней тяжести, на данный момент его жизни ничто не угрожает).

"По состоянию на 09:30 азербайджанские ВС прекратили огонь в направлении армянских позиций, расположенных в районе Неркин-Ханд (Сюникская область)", - сообщило Министерство обороны Армении.

Как сообщает РБК со ссылкой на Пограничную службу Азербайджана, пограничники Азербайджана провели "операцию возмездия".

"На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативной обстановки на условной государственной границе Азербайджан — Армения, отныне будем отвечать более серьезными и решительными мерами", — сообщили азербайджанские пограничники.