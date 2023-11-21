Азербайджан предложил Армении провести мирные переговоры
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Провести встречу на границе и возобновить переговоры для заключения мирного договора между Баку и Ереваном предложила азербайджанская сторона, передает NUR.KZ.
В сообщении МИД Азербайджана, опубликованном в Telegram, отмечается, что застой в мирных переговорах между двумя странами не способствует стабильности и процветанию в регионе.
"Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего завершения мирного договора.
Мы считаем, что две страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях.
Две страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, в том числе за выбор взаимоприемлемого места или решения о встрече на государственной границе", - говорится в релизе азербайджанского МИДа.
Армении, как подчеркнули в ведомстве, потребовалось около двух с половиной месяцев, чтобы ответить на предложения Азербайджана по проекту мирного договора.
Азербайджан, в свою очередь, призвал армянскую сторону не допускать новых ненужных простоев и надеется на положительную реакцию по поводу призыва провести переговоры.
Споры вокруг Нагарного Карабаха
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах не раз перерастал в полноценные боевые действия. Так, в сентябре прошлого года на границе Армении и Азербайджана произошли столкновения. Позже стороны еще несколько раз обменялись взаимными обвинениями в обстрелах.
Ситуация повторилась и в октябре - тогда Армения и Азербайджан снова устроили перестрелку на границе. Обе стороны заявили, что огонь открыли противники.
При этом в конце октября 2022 года Пашинян заявил о готовности Армении установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, предложенным РФ. А в конце января этого года страны подали иски друг против друга в Гаагский суд.
В мае текущего года Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь подтвердил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к армянской стороне.
Однако на следующий день политики устроили перепалку на саммите ЕАЭС. Лидеры Армении и Азербайджана также не сошлись во мнении по вопросу функционирования Лачинского коридора. Пашинян заявил, что этот коридор заблокирован, Алиев с этим не согласился.
1 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах своих территорий вдоль их общей границы к северо-западу от самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Армянские власти сообщили о гибели двух армянских военнослужащих, азербайджанские власти - о ранении троих азербайджанских военных.
9 сентября минобороны Азербайджана опубликовало на своем официальном сайте заявление об обстреле со стороны Армении. В Армении опровергли эти обвинения.
19 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась.
20 сентября представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о достижении договоренности с Баку о прекращении огня. Это подтвердили и в Минобороны Азербайджана.
28 сентября стало известно о том, что глава непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики до 1 января 2024 года.
В итоге Азербайджан вернул себе Карабах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2046929-azerbaydzhan-predlozhil-armenii-provesti-mirnye-peregovory/