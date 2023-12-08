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Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными и подтвердили намерение заключить мирный договор

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Флаги Армении и Азербайджана
Флаги Армении и Азербайджана. Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images

Азербайджан и Армения в четверг поздно вечером объявили, что договорились обменяться пленными и продвигаться к заключению мирного договора.

В совместном заявлении, опубликованном прессой обеих стран, говорится, что по итогам переговоров между администрацией президента Азербайджана и аппаратом премьер-министра Армении решено, что Азербайджан освободит 32 армянских военных, а Армения — двоих азербайджанских.

Азербайджанское государственное агентство АзерТАдж уточняет, что среди передаваемых Армении военнопленных 26 попали в плен в декабре 2020 года, вскоре после окончания 44-дневной войны, в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, а еще шестеро были задержаны в разное время на границе. Руководителей непризнанной республики, арестованных Азербайджаном этой осенью, среди них нет.

В азербайджанском плену после окончательного перехода контроля над Нагорным Карабахом оказались трое бывших президентов непризнанной республики, бывший спикер парламента, бывший глава МВД, бывшие командующий и замкомандующего карабахской армией, а также бывший глава правительства и российско-армянский магнат Рубен Варданян.

Армянское агентство АМИ напоминает, что, по данным армянских властей, в плену в Азербайджане находятся 55 армян: 41 военный, 6 гражданских лиц и 8 бывших высокопоставленных политических и военных деятелей непризнанного Нагорного Карабаха. Азербайджан же официально признает наличие 33 армянских военнопленных и задержанных гражданских лиц.

Азербайджан и Армения в последнее время вели мирные переговоры при посредничестве Евросоюза, США и России, но, как отмечают эксперты Международной кризисной группы, это соглашение об обмене важно тем, что стороны заключили его напрямую.

«Значение этого соглашения заключается, во-первых, в последствиях для пленных, задержанных и их родных. Кроме того, оно создает прецедент для гуманитарных действий такого рода, согласованных двумя сторонами без участия третьей», — заявила по этому поводу независимая Международная кризисная группа, которая в том числе занимается анализом и разработкой рекомендаций относительно разрешения армяно-азербайджанского конфликта.

«Мы также надеемся, что этот обмен создаст основу для возобновления содержательных мирных переговоров между Баку и Ереваном, которые уже несколько месяцев поставлены на паузу», — заявила Международная кризисная группа.

Об этом тоже идет речь в совместном заявлении двух стран: Армения и Азербайджан подтвердили намерение заключить мирный договор,

«Армения и Азербайджан согласны с тем, что существует историческая возможность достичь долгожданного мира в регионе. Оба государства подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности», — говорится в совместном заявлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049756-azerbaydzhan-i-armeniya-dogovorilis-ob-obmene-plennymi-i-podtverdili-namerenie-zaklyuchit-mirnyy-dogovor/

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