Обострение ситуации в Нагорном Карабахе: что заявили официальные представители сторон

Сегодня Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. О ситуации высказались как стороны конфликта, так и представители мирового сообщества.

Так, представители Минобороны Азежрайджана на официальном сайте ведомства заявили, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, а из строя выводятся только легитимные военные цели.

При этом они заявили, что позиции Азербайджанской Армии подвергаются интенсивному обстрелу со стороны формирований ВС Армении, расположенных на территории Азербайджана.

При этом представители МИД Азербайджана на заявили, что единственный путь к миру и стабильности в регионе – безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Гарабагского района Азербайджана.

"Продолжение существования подразделений вооруженных сил Армении в Гарабагском районе Азербайджана вопреки требованиям Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года представляет собой серьезную угрозу региональному миру и стабильности", – говорится в сообщении.

Однако в Минобороны Армении ответили, что это заявление ложное, и у республики нет армии в Нагорном Карабахе.

"Как и ранее, в азербайджанских официальных сообщениях и средствах массовой информации продолжается ложное утверждение, согласно которому в Нагорном Карабахе находятся подразделения ВС РА, военная техника и личный состав.

Министерство обороны РА неоднократно заявляло, и заявляет еще раз, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе", – отмечается в заявлении армянского ведомства.

МИД Армении также сделал заявление, которое было опубликовано на .

"Тезисы, озвученные азербайджанской стороной в ходе встречи с представителями дипломатического корпуса в МИД Азербайджана 18 сентября, похожи на дипломатическую подготовку к новой военной эскалации в регионе, началу конкретных действий, направленных на проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе.

Риторика официальных лиц Азербайджана на встрече с иностранными дипломатами, аккредитованными в Азербайджане, направлена на то, чтобы сделать международное сообщество “равно ответственным” за политику этнических чисток в Нагорном Карабахе и агрессии против Армении, что абсолютно неприемлемо", – говорится в нем.

О ситуации также высказалась представитель МИД РФ Мария Захарова в своем официальном Telegram-канале.

По ее словам, российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования.

"В сложившейся обстановке Российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами", – добавила она.

Еще в своем (Twitter) высказался председатель ЕС Шарль Мишель.

"Разрушительные новости пришли сегодня из бывшей Нагорно-Карабахской области.

Военные действия Азербайджана должны быть немедленно прекращены, чтобы обеспечить подлинный диалог между бакинскими и карабахскими армянами", – написал он.

Напомним, сегодня Азербайджан заявил об антитеррористической операции в Нагорном Карабахе.

При этом в конце мая президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал этнических армян на территории Нагорного Карабаха подчиниться законам его страны.

Добавим, что только с начала сентября мы писали о перестрелках на границе двух этих стран дважды. В одном из случаев были погибшие и раненые.

Недавно в МИД РК в связи с событиями вокруг Нагорного Карабаха высказали свою позицию. В заявлении говорилось, что Казахстан в очередной раз подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно-признанных границ.

Также недавно премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения уже не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности, так как российская сторона сосредоточила все свои силы на Украине.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Нагорный Карабах – регион на юго-западе Азербайджана. С 1923 года в течение десятилетий регион развивался спокойно.

Однако в 1988 году этнические армяне Нагорного Карабаха начали выступать за передачу своей области под юрисдикцию Армении, что встретило решительный отпор как со стороны Азербайджанской ССР, так и советского правительства.

Ситуация ухудшилась в 1991 году, когда Армения и Азербайджан получили независимость.