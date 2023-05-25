Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности

Ильхам Алиев и Никол Пашинян. Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ЕАЭС заявил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, передает РИА Новости.

Азербайджан и Армения договорились о взаимном признании территориальной целостности. Об этом на саммите Евразийского экономического союза заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"На этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", – сообщил он.

Политик также указал на важность вопроса о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха в рамках международного механизма.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что у них территориальных претензий к армянской стороне не имеется.

"Есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана", – цитирует издание Алиева.

Напомним, в октябре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его страна настроена на долгосрочный мир с Арменией.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности своей страны установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, предложенным Россией.

При этом в конце января армянская сторона обратилась с иском в Международный суд ООН, чтобы добиться от Азербайджана открытия Лачинского коридора в Нагорный Карабах. В ответ в Баку подали встречный иск.

К слову, Лачинский коридор – единственная дорога, которая соединяет Армению с Нагорным Карабахом.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Нагорный Карабах – регион на юго-западе Азербайджана. В 1923 году советское правительство учредило его как автономную область Азербайджанской ССР, при этом наибольшее число жителей составляли этнические армяне.

После этого регион спокойно развивался в течение десятилетий, но в 1988 году этнические армяне Нагорного Карабаха начали выступать за передачу области под контроль Армении. После распада СССР ситуация в регионе обострилась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022091-armeniya-i-azerbaydzhan-dogovorilis-o-vzaimnom-priznanii-territorialnoy-tselostnosti/