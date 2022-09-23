Азербайджан и Армения вновь обвинили друг друга в обстрелах

Военные. Иллюстративное фото: pixabay.com

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении недавно заключенного перемирия - обе стороны заявили о новых обстрелах приграничных районов.

Официальный Twitter-аккаунт оборонного ведомства Армении разместил сообщение о том, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям.

"Утром 23 сентября подразделения Вооруженных сил Азербайджана снова нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из стрелкового оружия по армянским боевым позициям, расположенных на восточном направлении армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении.

Между тем Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских военнослужащих в трех приграничных районах. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

"С вечера 22 сентября до утра 23 сентября подразделения вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской государственной границе обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Коханаби Товузского района, Кешдак и Бармагбиня Кельбаджарского района, Тязякенд Дашкесанского района. Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры", - цитирует издание.

Отмечается, что последнее на данный момент крупное боестолкновение произошло на армяно-азербайджанской границе в ночь на 13 сентября.

Напомним, во вторник, 20 сентября, для изучения ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также для подготовки предложений по дополнительным совместным мер в регион прибыла миссия ОДКБ во главе с генсеком организации Станиславом Засем. Сегодня сообщалось, что Зась встретился с командирами подразделений армянских ВС, развернутых на линии соприкосновения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989395-azerbaydzhan-i-armeniya-vnov-obvinili-drug-druga-v-obstrelah/