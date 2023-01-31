Армения и Азербайджан подали иски друг против друга в Гаагский суд

Флаги Армении и Азербайджана. Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images

Армения обратилась с иском в Международный суд ООН с целью добиться от Азербайджана открытия Лачинского коридора в Нагорный Карабах. Азербайджан подал встречный иск, передает издание Deutsche Welle.

Как пишет издание, Лачинский коридор - единственная дорога, которая соединяет Армению с Нагорным Карабахом. С соответствующим обращением выступил представитель Армении Егише Киракосян в понедельник, 30 января.

"Один человек уже погиб из-за отсутствия доступа к медицинским услугам, и многих других может постигнуть аналогичная участь. Полки магазинов пусты, а у населения не хватает продуктов. Торговля и бизнес приостановлены, регулярно перекрывается газ и отключается электричество", – заявил он.

Многие международные и неправительственные организации безуспешно пытались урегулировать ситуацию, "поэтому обращение в этот суд является нашей последней надеждой", подчеркнул Киракосян.

Азербайджан также запретил использовать аэропорт в Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион.

Армения надеется, что суд ООН рассмотрит ее иск в ускоренном режиме и обяжет Азербайджан разблокировать дорогу. Ожидается, что судебный орган в Гааге примет решение через несколько недель. Лачинский коридор был блокирован 12 декабря прошлого года людьми с азербайджанскими флагами, которые заверяли, что являются экологами-активистами.

Встречный иск Азербайджана

В свою очередь Азербайджан обратился в Гаагский суд со встречным иском. Баку обвиняет Ереван в использовании Лачинского коридора для доставки в Карабах оружия и мин, запрещенной соглашением о перемирии.

Армения уже отвергла эти обвинения. Иск Азербайджана суд рассмотрит в рамках отдельной процедуры.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах не раз перерастал в полноценные боевые действия. Так, в сентябре прошлого года на границе Армении и Азербайджана произошли столкновения. Позже стороны еще несколько раз обменялись взаимными обвинениями в обстрелах.

Ситуация повторилась и в октябре - тогда Армения и Азербайджан снова устроили перестрелку на границе. Обе стороны заявили, что огонь открыли противники.

При этом в конце октября 2022 года Пашинян заявил о готовности Армении установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, предложенным РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007378-armeniya-i-azerbaydzhan-podali-iski-drug-protiv-druga-v-gaagskiy-sud/