Президент Азербайджана и премьер Армении устроили перепалку на саммите ЕАЭС (видео)

Ильхам Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян. Фото: Sergei Bobylyov/SPUTNIK/AFP via Getty Images

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев устроили перепалку на саммите Евразийского экономического союза в Москве, передает РИА Новости.

Как пишет издание, причиной недопонимания между политиками стало использование Алиевым термина "зангезурский коридор". В ответ Пашинян сказал, что эта фраза в последние годы служит для выражения территориальных претензий к Армении.

Премьер-министр Армении напомнил, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана упоминается лишь об одном коридоре — Лачинском, связывающем Армению с Нагорным Карабахом.

Алиев на это заявил, что никаких территориальных претензий в его словах нет и использованный им термин принят в международной практике.

Лидеры Армении и Азербайджана также не сошлись во мнении по вопросу функционирования Лачинского коридора. Пашинян заявил, что этот коридор заблокирован, Алиев с этим не согласился.

Отмечается, что стороны попытался примирить президент России Владимир Путин. Он заявил, что терминология, в которой есть противоречия, важна, но гораздо важнее то, что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности, есть договоренность. И это база, чтобы договориться по другим вопросам, считает глава РФ.

Напомним, вчера на саммите Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь подтвердил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к армянской стороне.

Споры вокруг Нагарного Карабаха

Конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах не раз перерастал в полноценные боевые действия. Так, в сентябре прошлого года на границе Армении и Азербайджана произошли столкновения. Позже стороны еще несколько раз обменялись взаимными обвинениями в обстрелах.

Ситуация повторилась и в октябре - тогда Армения и Азербайджан снова устроили перестрелку на границе. Обе стороны заявили, что огонь открыли противники.

При этом в конце октября 2022 года Пашинян заявил о готовности Армении установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, предложенным РФ. А в конце января этого года страны подали иски друг против друга в Гаагский суд.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Нагорный Карабах – регион на юго-западе Азербайджана. В 1923 году советское правительство учредило его как автономную область Азербайджанской ССР, при этом наибольшее число жителей составляли этнические армяне.

После этого регион спокойно развивался в течение десятилетий, но в 1988 году этнические армяне Нагорного Карабаха начали выступать за передачу области под контроль Армении. После распада СССР ситуация в регионе обострилась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022121-prezident-azerbaydzhana-i-premer-armenii-ustroili-perepalku-na-sammite-eaes/