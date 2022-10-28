Армения согласилась установить отношения с Азербайджаном по принципам, предложенным Россией
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Twitter-аккаунте заявил о готовности Армении установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, предложенным РФ.
"Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи", - написал Пашинян.
Премьер-министр Армении выразил надежду, что Россия поддержит свои предложения.
Издание РБК уточняет, что в середине сентября президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьера в Россию на трехсторонний саммит. Позднее спикер парламента Армении Ален Симонян уточнил, что встреча запланирована на 31 октября в Сочи.
Предстоящие переговоры подтвердили изданию ТАСС и в Кремле. Отмечается, что предыдущие переговоры Путина, Алиева и Пашиняна прошли в Сочи в ноябре 2021 года.
Отметим, что Алиев и Путин провели переговоры в середине октября на полях саммита СВМДА в Астане. Тогда глава Азербайджана заявлял, что его страна настроена на долгосрочный мир с Арменией. Ранее он уже высказывался о том, что при определенных условиях мирный договор с Арменией может быть подписан уже до конца 2022 года.
Между тем 20 октября Армения и Азербайджан снова обменялись обвинениями в перестрелке на границе - обе стороны заявили, что огонь открыли противники.
Напомним, ранее сообщалось, что 28 октября в режиме видеоконференции состоится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой в числе прочего планируется обсудить и ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994749-armeniya-soglasilas-ustanovit-otnosheniya-s-azerbaydzhanom-po-printsipam-predlozhennym-rossiey/