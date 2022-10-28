Армения согласилась установить отношения с Азербайджаном по принципам, предложенным Россией

Никол Пашинян. Фото: Gett Images/ Anadolu Agency / Contributor

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем заявил о готовности Армении установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, предложенным РФ.

"Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи", - написал Пашинян.

Премьер-министр Армении выразил надежду, что Россия поддержит свои предложения.

Издание РБК уточняет, что в середине сентября президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьера в Россию на трехсторонний саммит. Позднее спикер парламента Армении Ален Симонян уточнил, что встреча запланирована на 31 октября в Сочи.

Предстоящие переговоры подтвердили изданию ТАСС и в Кремле. Отмечается, что предыдущие переговоры Путина, Алиева и Пашиняна прошли в Сочи в ноябре 2021 года.

Отметим, что Алиев и Путин провели переговоры в середине октября на полях саммита СВМДА в Астане. Тогда глава Азербайджана заявлял, что его страна настроена на долгосрочный мир с Арменией. Ранее он уже высказывался о том, что при определенных условиях мирный договор с Арменией может быть подписан уже до конца 2022 года.

Между тем 20 октября Армения и Азербайджан снова обменялись обвинениями в перестрелке на границе - обе стороны заявили, что огонь открыли противники.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 октября в режиме видеоконференции состоится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой в числе прочего планируется обсудить и ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994749-armeniya-soglasilas-ustanovit-otnosheniya-s-azerbaydzhanom-po-printsipam-predlozhennym-rossiey/