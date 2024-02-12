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Двух израильских заложников нашли живыми в Газе после 4 месяцев в плену

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Сектор Газа
Сектор Газа. Фото: Jack Guez/AFP via Getty Images

Сегодня ночью израильские солдаты обнаружили двух заложников в городе Рафах в Газе. Их захватили в плен еще 7 октября прошлого года, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦАХАЛ.

По данным Армии обороны Израиля, в ходе совместной операции ЦАХАЛ, израильского управления по безопасности (ISA) и израильской полиции в Рафахе ночью были освобождены два израильских заложника: Фернандо Симон Марман (60 лет) и Луис Хар (70 лет).

Сообщается, что они оба были похищены ХАМАС 7 октября из кибуца Нир Ицхак, но сейчас находятся в хорошем состоянии.

Освобожденных заложников перевели на медицинское обследование в больницу "Шиба Тель ха-Шомер".

По данным CNN, новость об освобождении появилась в тот момент, когда Рафах подвергался израильским атакам.

По данным муниципалитета Рафаха, в понедельник ударам подверглись по меньшей мере две мечети и около дюжины домов.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

В конце декабря западные СМИ писали, что контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС отвергла предложение Израиля о недельном перемирии в Газе в обмен на освобождение около 40 заложников, включая всех женщин и детей.

В начале февраля появилась информация о возможном новом перемирии ХАМАС и Израиля, однако в Израиле опровергли эти данные, заявив, что не получали предложений от посредников.

Позже Биньямин Нетаньяху заявил израильским СМИ, что ЦАХАЛ в ходе операции в секторе Газа ликвидировала 17 из 24 батальонов ХАМАС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060421-dvuh-izrailskih-zalozhnikov-nashli-zhivymi-v-gaze-posle-4-mesyatsev-v-plenu/

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